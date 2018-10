Prospal poprvé ve Vsetíně. Dopitu jsem viděl po letech, líčil kouč Budějovic

Opravdu jste nikdy předtím ve Vsetíně nebyl?

„Ne. Tohle bylo úplně poprvé. Vzpomínám si na dobu, kdy Vsetín vyhrával jeden titul za druhým a myslím, že to kouzlo je na stadionu pořád. Až na výjimky jsou tu vynikající diváci. Je naprosto normální, že milují a podporují svůj klub. Do určitého momentu to dokážu pochopit. Atmosféra byla skvělá.“

Nelítaly k vám na střídačku kelímky s pivem?

„Po třetím gólu to tam začalo lítat. Když si ti chlapi potřebují tím pivem hodit, ať si hodí. Já jsem jedině rád, že si hází. V ten moment se jim asi nelíbí, jak se vyvíjí skóre. To je zase dobře pro nás. Zaplaťpánbůh mě nic netrefilo.“ (úsměv)

Co říkáte na zápas?

„Ze střídačky se mi moc líbil. Měl z obou stran nasazení, bojovnost, vášeň, šťávu, emoce. Ty jsou tady ze strany diváků vždycky. Oba týmy chtěly hrát hokej a vyhrát. My jsme byli ve třetí třetině schopní proměnit přesilovku, i proto jsme zvítězili. Jako trenér Motoru jsem za to moc rád. S tímto cílem jsme sem přijeli.“

Je pro vás Vsetín vážným soupeřem v boji o postup do baráže?

„Určitě. Potvrzuje to a potvrdil to i v tomto utkání. To mužstvo je dobře trénované. Je tam Jirka Dopita, ten toho ví o hokeji spoustu. Určitě to je tým, který se bude celou sezonu pohybovat v horních patrech tabulky.“

Stihli jste se s bývalým reprezentačním spoluhráčem Dopitou pozdravit?

„Po zápase jsme se pozdravili. Víte, jak to chodí. Není moc času si povídat, co a jak. I vzhledem k výsledku je to ošidnější. Viděli jsme se po letech. Těžko říct, kdy jsme se naposledy potkali. Možná v létě na nějaké exhibici. Možná jsme ještě byli oba aktivní hráči. Dlouho jsem Jirku neviděl. Vím, že má ke Vsetínu vztah. Hodně toho tady prožil. Teď je zpátky jako trenér, což je jedině dobře.“

Proč?

„Jirka je persona vsetínského i českého hokeje. Je fajn, že se tihle kluci vrací a trénují novou generaci.“

Po první čtvrtině soutěže jste první. Jde to podle plánu?

„Nechci hodnotit čtvrtinu, je to pro nás proces a dennodenní cesta. Vždy je prostor pro zlepšení. Ale musím říct, že jsem maximálně spokojený s tím, jak kluci každý den makají a přistupují ke tvrdému drilu. Po minulé sezoně se provedly celkem velké změny, tým se ustaluje a jsou od něj určitá očekávání. Chceme hrát s kotoučem, tudy vidím cestu k úspěchu.“