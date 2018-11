Šindler o nególu v 1. lize: Kardinální chyba! Sudí byl vyřazen z listiny

Jak si chybu rozhodčího vysvětlujete?

„Situace byla ovlivněná tím, že tahle branka byla během utkání opravována technickou četou. Bylo tam tedy částečné podezření o tom, že se tam objevila opět díra. Úsudek rozhodčích to ovlivnilo. Celá akce byla velmi rychlá a vznikl optický klam, kterému kromě rozhodčího podlehla i polovina stadionu.“

Síť ale poté sudí kontrolovali, ne?

„Ano, čároví rozhodčí ji zkontrolovali, žádnou vadu ale nenašli. Hlavní rozhodčí však trval na své pravdě, věřil tomu, co viděl. Z fyzikálních zákonů ale logicky puk po dosažení gólu nemohl skončit na zadní síti.“

Jaký čeká rozhodčího Jiřího Kašíka trest?

„Verdikt komise rozhodčích už v tomto případě padl. Jelikož se nejedná se o první chybu sudích v této sezoně, komise rozhodčího se rozhodla poslat vzkaz, že s jejich výkony nepanuje úplná spokojenost. Jiří Kašík byl přeřazen z první ligy do druhé, kde bude muset dokázat, že má výkonnost, aby se mohl vrátit zpět. Potrestáni ale byli všichni čtyři, práce je to kolektivní. Činnost jim byla zastavena podmíněně. Měli být jednoznačně aktivnější a chybě zabránit.“

Zachránit je mohlo video, to však v první lize na většině stadionu k dispozici není. Je nějaká šance, že se to v blízké budoucnosti změní?

„To závisí i na klubech. Finanční prostředek na tuto inovaci jsou ale poměrně velké. Když si vezmete, že se za sezonu stanou třeba tři velké chyby a jedna kardinální, jako byla tato, je otázka, zda se to klubům vyplatí. Jako komise rozhodčích bychom byli jen rádi, ale peníze na instalaci a provoz jsou nemalé.“

Jak důležitá je pak role brankového rozhodčího? V tomto konkrétním případě totiž také rozsvítil světlo a signalizoval dosažení branky.

„Úsudek sudího to určitě také ovlivnit mohlo, role je to důležitá. Stejně jako hlavní rozhodčí viděl něco jiného, než se opravdu stalo. Jeho úloha spočívá v tom, že signalizuje, zda puk přešel brankovou čáru, nebo ne. Opticky puk vypadá metr v brance, ale přitom se to vůbec nestalo.“