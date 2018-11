Plekanec: Kladnu chci pomoct do extraligy. Titul s Kometou neřeším

Jak dlouho jste se rozhodoval, než jste zvolil návrat do Kladna?

„Měl jsem to v hlavě od té doby, co jsem věděl, jak to dopadne v Montrealu. Pár dní jsem přemýšlel nad tím, co by asi pro mě bylo nejlepší. V tuhle chvíli je pro mě nejlepší varianta Kladno. Zbytek sezony odehraju tady. Samozřejmě vedle toho jsem říkal, že bych si rád zahrál i nejvyšší soutěž a viděl, jak se hraje v extralize. Byl jsem v kontaktu s Petrem Břízou (Sparta), Liborem Zábranským (Kometa), Martinem Strakou, Jardou Špačkem (oba Plzeň) a také s Pavlem Paterou (Mladá Boleslav). Nakonec jsem se rozhodl pro Brno. V případě Komety si budu muset ještě sednout s Jardou (Jágr) a Liborem a probrat to.“

Co rozhodlo pro brněnskou Kometu?

„Za poslední dva roky je to nejlepší tým v extralize. Je to vítězný tým, takže pro mě osobně jde o velké ocenění, když Kometa projevila tak velký zájem. Jsem rád, že mi Libor vyšel vstříc, když jsem si přál, že chci hrát na Kladně a pomoct mu do baráže. To byla vlastně moje jediná podmínka. Zbytek už jsem neřešil.“¨

Větší ambice na zisk mistrovského titulu s Brnem tedy nehrály roli?

„Jak už jsem říkal. Prioritou je pro mě pomoct Kladnu do baráže, takže momentálně nad titulem nepřemýšlím. Samozřejmě, že kdyby to Kladnu nevyšlo v play off, tak je ještě nějaká šance, že bych hrál za Kometu, ale soustředím se hlavně na Kladno. Doufám, že se to povede.“

Jak si myslíte, že zvládnete pendlovat mezi Kladnem a Brnem?

„Rozhodně začnu na Kladně. Po tom zranění ještě nevím, jak to bude vypadat. Doufám, že nastoupím už v sobotu. Konkrétní podobu ale ještě nemám. Uvidíme, až to probereme. Trochu už jsme se však bavili s Jardou a domluvili jsme se tak, že když bude Kladno hrát někde v okolí Brna, tak se s týmem nebudu po zápase vracet, ale připojím se ke Kometě.“

Soupeři? Teď spíš znám kanadské právo

Řekl byste, že rozhodlo pro Kladno srdce?

„Situace je taková, jaká nyní je. Beru to jako takové přechodné období, ať už po hokejové či osobní stránce. Už v těch prvních dnech jsem byl rozhodnutý, že to takhle udělám. Zaleželo jen na tom, s kým se domluvím v extralize. Oba kluby mi vyšly vstříc a jsem moc rád, že to dopadlo takhle.“ (usmívá se)

Předpokládám, že vás lákalo i obnovení spolupráce na ledě s Jaromírem Jágrem, viďte?

„Samozřejmě to hrálo také roli. Každopádně uvidíme, zda Jarda bude vůbec hrát a jak to na tom bude zdravotně. Určitě to nebylo rozhodující pro můj návrat, ale jsem rád, že ta možnost tam je. Na druhou stranu Jarda bude hrát ještě čtyři až pět let, takže to jistě stihneme.“ (směje se)

Je pro vás velkou motivací vrátit Kladno do extraligy?

„Byla to moje jediná myšlenka, když jsem řešil návrat. Zároveň se také těším do extraligy na Kometu a na její fanoušky, kteří jsou skvělí. Moc se na to těším. Doufám, že si to užiju a pomůžu Kladnu.“

Stihl jste již sledovat zápasy soupeřů z první ligy a extraligy?

„Přiznám se, že minulý rok jsem o tom měl docela velký přehled. Letos jsem však spíš ponořený v knížkách kanadského rodinného práva. (usmívá se) Takže doufám, že teď bude trochu víc času se soustředit na soupeře a poznat extraligu. Pokud se totiž s Kladnem dostaneme do baráže, tak určitě na některé z těch týmů narazíme.“