Parťáci Rytíře Kubíka: Ton, Jágr a teď i Plekanec. Už jen Pastrňák, smál se

Teď už má prý téměř splněno. Předminulou sezonu, kdy dostal Kubík poprvé šanci v kladenském áčku, se učil střílet góly po boku někdejšího kanonýra Sparty Petra Tona. O rok později už patřil mezi přední střelce týmu a nahrávače mu nedělal nikdo jiný než Jaromír Jágr. Po první spolupráci s Plekancem už z pohledu mladého Rytíře není moc českých hvězd, o kterých by kdy snil, že si s nimi zahraje. „Už mi snad zbývá jen Pastrňák a ostatní čeští kluci z NHL,“ chechtal se.

Nyní je však jeden z tahounů Rytířů velice rád, že může bojovat za Kladno společně s někdejším reprezentačním kapitánem. V kabině, na střídačce i na ledě prý Plekanec již stihl ukázat svůj obrovský charakter. Kubík nepochybuje, že příchod pověstného bojovníka tým okamžitě nakopl a to nejen na ledě. „Byl to parádní Plekyho návrat. Přišel se podívat plný stadion, což jsem doma pořádně viděl naposledy, když se z NHL vracel Jarda,“ přiznal autor zatím 11 gólů v nynější sezoně první Chance ligy.

K Plekancovi do útoku ho kladenští trenéři dali společně s dalším mladým odchovancem Patrikem Machačem. Při hře se zkušeným centrem, který odehrál 1001 zápasů v NHL, Kubík nebyl nervózní. Vždyť už měl za sebou společné starty s kladenským „králem“ Jágrem.

Spolupráce s „princem“ Plekancem byla hodně podobná. Kubík věří, že se díky bývalé opoře může posunout opět dál. Potencionální budoucí lídr Kladna by se rád jednou pokusil i o NHL. "Je to můj sen. Udělám pro to maximum možného. Jsem tak moc rád, že můžu stále růst tady na Kladně," culil se.

Vzhledem k častým přesilovkám a oslabením toho Kubík s Plekancem společně při hře pět na pět moc neodehráli. Kubík ale nepochybuje o tom, že s přibývajícími zápasy se to bude jenom lepšit. Nicméně na početních výhodách musí Kladno hodně zapracovat. Proti Litoměřicím místo toho aby neustále stříleli na bránu soupeře, přihrávali všechno na slavného navrátilce ze zámoří.

„Byli jsme domluvení, že při případné přesilovce pět na tři to budeme hrát hlavně na Tomáše, nebo na Dana Kružíka. Prostě to nějak vyplynulo ze situace. Nechtělo se nám moc střílet, chtěli jsme to spíš poslat do prázdný branky,“ vracel se Kubík k dlouhé přesilovce pět na tři ze sobotního utkání.

Plekanec po prvním zápase za Kladno: Budeme se ještě zlepšovat. Kdy nastoupí za Kometu? 1080p 720p 360p REKLAMA