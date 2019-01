Jágr měl ve Vsetíně hrát, ale večer se zranil. My ho neviděli, řekl kouč | iSport.cz

Hodinu před šlágrem 48. kola nebylo u zimáku volné místo na parkování. O Jágrově (ne)startu však diváci nevěděli, přišli prostě na své miláčky. Jako bonus mohli dostat hokejovou megastar. Nedopadlo to. O fous. „Ano, teď už můžu říct, že měl hrát. V pátek jsme s ním nacvičovali i přesilovky. Ale večer si udělal drobné zranění. Blíž to neumím specifikovat. Jen Jaromír ví, co přesně mu je a kdy bude moct nastoupit,“ sdělil kladenský kouč Jindřich Lidický.

Pár lidí slavnou figuru v sestavě očekávalo. Měli echo, co se chystá. Jágr se však poranil na večerním individuálním tréninku. „Spíš jsme si přáli, aby on i Plekanec hráli. Chtěli jsme vidět, jak vypadají na ledě,“ doznal domácí trenér Luboš Jenáček. Ikonického Jágra kdosi v v sobotu zahlédl ve Vsetíně v civilu. „Někdo říkal, že tady byl. My jsme ho neviděli,“ pokrčil rameny Lidický, jenž se musel obejít i bez centra Tomáše Plekance. Ten věnuje víkend komplet extraligové Kometě.

Čekání na to, kdy Jágr premiérově vyjede před vsetínský kotel, trvá dál. V sobotu oslavoval Lapač „jen“ své hrdiny, číslem jedna byl znovu Luboš Rob. Dejte tomu klukovi místo hokejky pohrabáč, stejně s ním pošle puk na místo určení. „Měl dva brejky a oba suverénně proměnil. Výborný hráč,“ poklonil se Lidický.

„Je vidět, že hraje v absolutní pohodě. Má dobré spoluhráče, kteří mu chystají šance. A on je dokáže proměnit. Pětatřicet gólů? To je úplně fantastické. Podobné to měl náš Víťa Bílek před třemi sezonami. Taky na co sáhl, to mu do té kasy spadlo,“ připomněl Lidický řádění držitele střeleckého rekordu druhé nejvyšší soutěže. Rob na jeho dorovnání potřebuje nasázet ještě deset branek. Těžká, ovšem řešitelná mise. Tímto tempem...

Vrátíme se tam, kam patříme

Nejvýraznější postava prvoligové sezony bravurně zvládla dvě sóla. To druhé „ruským blafákem“. Třiadvacetiletý útočník si po Rudlově pasu při nájezdu zklidnil puk a napral ho z dálky příklepem do šibenice. Úžasný kousek. Tohle dělá sebevědomí. Kanonýrské kousky čísla 23 a vůbec skvělý výkon domácích sledovali z tribuny mimo jiné Rostislav Vlach, Roman Čechmánek či Jan Neliba, pamětníci zlatých vsetínských časů. Jejich závan je stále citelnější.

Parta kolem koučů Dopity a Jenáčka vyhrála posedmé v řadě, z posledních čtrnácti duelů prohrála jediný! Celkem nastříleli Valaši už sto branek, nejvíc v soutěži. Pánové a dámy, tady se jede ostře na baráž. „My se vrátíme. Tam, kam patříme,“ skandoval pětitisícový dav pod prohnutou střechou. „Každému se u nás bude hrát špatně,“ prohlásil střelec Rob.

Kladenští potvrdí... I když dali gól hned po sedmnácti vteřinách, za trest jim nadržený sok nasypal šest. Pituleho trefa po ťukesu do odkryté brány? Prvotřídní lahůdka. „Pokud nabídnete Vsetínu takové příležitosti, aby odskočil, je před těmito diváky každý mančaft jako učedník,“ povzdechl si po výprasku trenér Lidický.

U Jágra, který v únoru oslaví sedmačtyřicáté narozeniny, pořád platí, že poslední utkání absolvoval loni 17. února s Havířovem, kdy si hned ve 3. minutě poranil koleno po souboji s Markem Sikorou. Pokud jeho újma z pátečního tréninku není vážná, může se objevit ve středeční partii s Benátkami nad Jizerou nebo poté v sobotu v Jihlavě. „To neumím říct,“ reagoval Lidický.

