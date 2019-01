Jágr se nenechá odradit, chce hrát! Ulehl s chřipkou, ale o konci neuvažuje | iSport.cz

Pod vlivem nedávného oznámení konce kariéry fotbalového brankáře Petra Čecha, o deset let mladšího, se sice může zdát, že věk i nalomená mysl dožene k podobným úvahám nejslavnějšího českého sportovce, jenže nenechte se mýlit.

Ne, ne, ne.

U Jaromíra Jágra s vážnými myšlenkami, že by to zapíchl, nepochodíte. „Budu hrát do pětapadesáti. V tu dobu vstřelím za Kladno vítězný gól v extralize a vyhrajeme titul,“ žertoval nedávno přímo v kabině, kdy pro Sport rozebíral situaci v NHL. Pak padla i otázka na jeho aktuální rozpoložení… Tuhle hlášku vypálil se svými typickým šibalským úsměvem. A zaplul do šatny.

Jisté je, že o návratu do akce uvažoval už víckrát. Okolnosti ovšem byly proti. Naposledy se měl při zápase objevit v sobotu ve Vsetíně. Jenže na poslední chvíli se poranil. Včera se chystal v Kladně na led v rámci akce Týden hokeje, kdy měl potěšit malé děti, ale chvíli předtím se omluvil. Plány rozmetala chřipka.