Shoříš, č***ku! Karabáček promluvil o výbuchu na sudí i restartu kariéry | iSport.cz

Do Česka se vracel jako velký talent. Hokejový útočník Václav Karabáček (22) přicházel po pěti letech strávených v zámoří do extraligy jako zvučná posila. Majitel stříbrné medaile z mistrovství světa hráčů do 18 let 2014 však nesplnil očekávání brněnské Komety ani Hradce Králové a zamířil do prvoligových Českých Budějovic. V dresu Motoru pookřál a stal se platným hráčem. „Co bylo, to bylo. Já už mířím dál a snažím se být čím dál lepší,“ řekla opora Jihočechů po prohře 2:4 s Kladnem. Někdy ale na ledě neovládne své emoce, jako při incidentu s rozhodčím, ke kterému se v rozhovoru pro iSport Premium vyjádřil. Promluvil i svém angažmá v Kometě či Hradci.