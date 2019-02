Kam střílí Jágr? Brankář Havířova video nesháněl: Bylo by moc dlouhé! | iSport.cz

Přijede Jaromír Jágr? Bude hrát? Brankář Bláha přiznává, že podobné otázky před zápasem v kabině řešili. Přesně před rokem a jedním dnem se totiž Jágr zrovna proti Havířovu zranil. Naskočí proti stejnému soupeři? Fandové byli opatrní. Jágr už návrat avizoval několikrát a pokaždé z něj kvůli zdravotním patáliím sešlo. Přesto se v den zápasu v Havířově sháňka po lístcích rozjela.

„Ani my jsme pořádně nevěděli, zda přijede,“ říká Bláha. „Něco se na netu napsalo, ale úplně jsme nevěděli. Ale samozřejmě, lístky známí chtěli, to je jasné.“ Sám speciální přípravu na Jágra neřešil. Že by se pídil po tom, jak hokejový mistr zakončuje?

„To by bylo dlouhé video, za ty roky, co už hraje,“ usmál se Bláha. „Než bych to stihl načíst... Nestihl bych to, takže jsem to zkusil bez videa a gól mi nedal. Bohužel ho dali jiní.“ Nervózní nebyl. Před zápasem převládalo natěšení. „Těšil jsem se, čím lepší soupeř, tím může být větší vítězství. Chtěli jsme pochopitelně vyhrát, ale nervózní jsem nebyl.“

Jágr do Havířova přijel vlakem a hrál v nové helmě. Ta stará se mi rozbila, smál se

Podobně to vnímali i další havířovští hráči. „Jaromír Jágr je legenda, stejně tak Tomáš Plekanec, oba odehráli strašně moc zápasů v NHL, od nich bychom se měli do budoucna hodně učit,“ říkal útočník Daniel Kurovský, který se podobně jako Jágr vrací po dlouhém zranění. „Ale brali jsme to jako každý jiný zápas, nehleděli jsme na to, že proti nám hraje Jarda Jágr a Tomáš Plekanec. Šli jsme si pro tři body.“

Dvacetiletý útočník si také během zápasu střihnul proti Jágrovi jednu elegantní kličku. Žádný velký respekt. „Já ani nevnímal, že na mně jede Jarda Jágr,“ usmíval se Kurovský. „Klasická stahovačka, on jen tipnul stranu. Ale jel už myslím střídat, ne?“ Kurovského spíš mrzelo, že neproměnil několik šancí. Stejně tak jeho spoluhráči. I při Jágrově pobytu na ledě se asi dvakrát utrhli do brejků a přečíslení.

Havířovští Jágrově formaci skórovat nedovolili. S trochou štěstí ji ubránili i v přesilovkách. „V nich si to pěkně postavili a zatápěli nám,“ přitakal gólman Bláha. „Hráli výborně, jsou to ikony a lidi na ně chodí. Za Kladno odvedli dobrou práci. Popravdě jsem si kolikrát nevšimnul, kdo střílí, ale když byli na ledě, tak jsem o nich věděl.“