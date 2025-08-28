Bednář o Krejčím: Premier League odhalí všechny nedostatky. Cenovku obhájí
Co čeká na Ladislava Krejčího v Premier League a jak náročný je vstup do nejsledovanější soutěže světa? „Fotbalově na to má. Do základu se může dostat rychle,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz bývalý útočník Roman Bednář, který nastupoval za West Bromwich Albion a zažil náročnost ostrovního fotbalu. „Premier League odhalí všechny nedostatky, ale Krejčí má výhodu,“ věří v úspěch reprezentačního stopera v Premier League.
Jak mu tahle soutěž sedne?
„Myslím, že dobře. Je to skvělý hráč a má všechny předpoklady, aby uspěl. Soutěž je samozřejmě specifická – rychlá, dynamická, fyzicky i mentálně obrovsky náročná, ale fotbalově na to Láďa má. Zápasy v Anglii jsou navíc hodně založené na emocích, které často létají skrz stadion ven, a tohle mu může vyhovovat.“
Jak mu sedne hra Wolverhamptonu, kam míří?
„Myslím, že je pro něj výhoda, že Wolves hrají s formací na tři obránce. Tenhle systém zná ze Sparty a adaptace pro něj bude tím pádem jednodušší. Navíc má dobrou levou nohu, takže pro něj je tento styl ideální.“
Měl by bojovat o post levého stopera, kde nyní nastupuje kapitán Toti. Dostane se vůbec do základní sestavy?