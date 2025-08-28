Předplatné

Bednář o Krejčím: Premier League odhalí všechny nedostatky. Cenovku obhájí

Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu WolvesZdroj: Web Wolves
Ladislav Krejčí se stal novou posilou Wolves, které pravděpodobně bude čekat boj o záchranu v Premier League
Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
Ladislav Krejčí poprvé pózuje v dresu Wolves
Ladislav Krejčí po roce v Gironě přestoupil do Wolverhamptonu
Ladislav Krejčí po roce v Gironě přestoupil do Wolverhamptonu
Přestoupí Ladislav Krejčí do Wolverhamptonu?
Ladislav Krejčí v utkání proti Villarrealu
11
Fotogalerie
Petr Fantyš
Anglie - Premier League
Vstoupit do diskuse (1)

Co čeká na Ladislava Krejčího v Premier League a jak náročný je vstup do nejsledovanější soutěže světa? „Fotbalově na to má. Do základu se může dostat rychle,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz bývalý útočník Roman Bednář, který nastupoval za West Bromwich Albion a zažil náročnost ostrovního fotbalu. „Premier League odhalí všechny nedostatky, ale Krejčí má výhodu,“ věří v úspěch reprezentačního stopera v Premier League.

Jak mu tahle soutěž sedne?
„Myslím, že dobře. Je to skvělý hráč a má všechny předpoklady, aby uspěl. Soutěž je samozřejmě specifická – rychlá, dynamická, fyzicky i mentálně obrovsky náročná, ale fotbalově na to Láďa má. Zápasy v Anglii jsou navíc hodně založené na emocích, které často létají skrz stadion ven, a tohle mu může vyhovovat.“

Jak mu sedne hra Wolverhamptonu, kam míří?
„Myslím, že je pro něj výhoda, že Wolves hrají s formací na tři obránce. Tenhle systém zná ze Sparty a adaptace pro něj bude tím pádem jednodušší. Navíc má dobrou levou nohu, takže pro něj je tento styl ideální.“

Měl by bojovat o post levého stopera, kde nyní nastupuje kapitán Toti. Dostane se vůbec do základní sestavy?

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Vstoupit do diskuze (1)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů