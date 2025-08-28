Bez chorea, vlajek i megafonu! Fanoušky Sparty v Lize mistrů „ochudili“ přísní Rakušané
PŘÍMO Z RAKOUSKA | První soutěžní výjezd v sezoně a ještě k tomu za hranice si chtěli užít se vším všudy. Narazili ale na pravidla lpící pořadatele. Zhruba šedesátičlennou výpravu fanoušků hokejové Sparty, kteří vyrazili podpořit svůj tým na úvodní zápas Ligy mistrů v Klagenfurtu, čekalo ještě před cestou nepříjemné zjištění. Od Rakušanů jim bylo důrazně sděleno, že na stadionu nesmí fandit s choreem či vlajkami, pokud nesplňují protipožární pravidla. Zákaz platil i na megafon. Museli jim tak postačit vlastní hlasivky, ruce a díky zásahu pražského klubu i buben.
Chcete si jet zafandit s prapory a vytáhnout pracně vytvořené choreo a nemáte certifikát zaručující, že všechno je nehořlavé? Zapomeňte! Zhruba takhle zní přísná, ale jasná pravidla, na které byli upozorněni fanoušci Sparty chystající se podívat se na zápas do Klagenfurtu.
Pro Čechy až nepochopitelná bezpečnostní pravidla, která jsou nicméně v Rakousku zcela běžná, se začala řešit ještě před výjezdem do největšího města Korutan ležícího u jezera Wörthersee, když na ně na sociální síti X upozornil Lukáš Valenta, supportleader Sparta Hockey Supporters.
Fanouškům chystajícím se na výjezd bylo vedle banneru či vlajek, pokud byly nehořlavé, také oznámeno, že si spíkr při řízení skandování tradičních chorálů nemůže pomoct megafonem. Důvod? Bezpečnost. Podle obav zástupců hokejového klubu z Klagenfurtu, který nevlastní tamní Heidi Horten-Arenu, by mohla „hlásná trouba“ či jiné podobné objekty ublížit divákům sedícím pod sektorem hostů, kdyby nástroj někdo zahodil.
Celou situace řešil i klub z hlavního města České republiky, který se u rakouských pořadatelů pokusil o udělení výjimky na megafon a buben. „Požádal jsem klub oficiální cestou o výjimku o vpuštění alespoň bubnu a megafonu do arény, jelikož jsou naši fanoušci na výjezdu ve většině případů bezproblémoví. Se Sparta Hockey Supporters jsme v pravidelném kontaktu. Problémů řešíme minimálně,“ uvedl tiskový mluvčí Sparty Marek Táborský.
S megafonem sparťané neuspěli, byl jim ovšem povolen alespoň buben a velká vlajka fanklubu připevněná k zábradlí.
V klagenfurtské hale připomínající zvenčí hangár s kapacitou necelých 4500 diváků se tak během čtvrtečního utkání naskytl zajímavý kontrast. Zatímco v domácím sektoru fanoušci nejúspěšnějšího rakouského klubu v historii radostně vytáhli bannery a neúnavně mávali nepochybně nehořlavými vlajkami fanklubu, „ochuzení“ příznivci Sparty při bubnování tleskali a z hlasivek se pokoušeli vymáčknout co nejvíc.
Dvě menší vlajky, kterými sparťanští fanoušci mávali během první a později i druhé třetiny utkání, byly po krátké chvíli schovány, když na sektor hostů zblízka dohlížel pozorný člen pořadatelské služby.