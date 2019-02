Kladno - Ústí 3:2. Jágr přihrával na góly, asistence má také Plekanec | iSport.cz

První domácí zápas Jágra po roce a třech dnech přilákal do ochozů kladenského stadionu 3831 diváků. Sedmačtyřicetiletý olympijský vítěz z Nagana patřil od začátku k nejaktivnějším hráčům na ledě a bavil skvělou souhrou především s dalším velikánem Tomášem Plekancem. Stejně jako v pondělí je v útočné formaci doplnil Antonín Melka.

Jágr byl na ledě u všech gólů Rytířů. Hned zkraje nevyužil kvůli nepřesnému zakončení dvě příležitosti, přičemž hlavně ta druhá na konci čtvrté minutě patřila do kategorie vyložených. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se po kombinaci s Melkou ocitl sám před gólmanem Alešem Stezkou, první soutěžní branky po návratu do Kladna z NHL se ale nedočkal.

Zanedlouho ale zaznamenal první bod po návratu na led od zranění a zároveň i první od nahrávky ze 7. února minulého roku, kterou zaznamenal v Přerově. Jágr na kruhu přidržel kotouč a skvěle našel najíždějícího beka Jiřího Říhu, který nezaváhal.

Hosté sice brzy vyrovnali, ale Šimon Jelínek v nástupu do druhé části vrátil domácím vedení. Středočeši měli zápas pevně v rukách, jen to nedokázali promítnout do skóre. Jágr se neobvykle ocitl na ledě i při oslabeních a ve 47. minutě zaznamenal druhou asistenci, když při přesilovce dokázal udržet puk v nelehké situaci u modré čáry, předal ho Brendonu Nashovi a Petr Vampola si pak vychutnal koncovku proti Stezkovi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:16. J. Říha, 20:39. Jelínek, 46:04. Vampola Hosté: 08:53. Šťovíček, 59:58. Roubík Sestavy Domácí: Brízgala (Cikánek) – Nash, Zajíc, Zelingr, J. Říha, P. Hořava, Lakos – Jágr (A), Plekanec, Melka – Vildumetz, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Redlich – Š. Bláha. Hosté: Stezka (Volke) – D. Málek, M. Zdvořáček (A), Hes, Mert, Štochl – Šťovíček, Roubík (C), Schwamberger – Krliš (A), T. Jandus, Chrpa – Gottfried, Čermák, Tůma – Planý. Rozhodčí Valenta, Šindel – Coubal, Kokrment Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3831 diváků

Výsledky 58. kola první hokejové Chance ligy:

České Budějovice - Frýdek-Místek 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Branky: 46. a 55. Čermák, 20. Bradley, 53. Endál, 60. Heřman - 7. Hladonik, 59. Mikulík. Rozhodčí: Doležal, Ondráček - Štofa, Beneš. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5580.

Jihlava - Benátky nad Jizerou 8:2 (1:0, 3:1, 4:1)

Branky: 10. a 49. Pekr, 32. J. Holý, 34. Anděl, 39. Osmík, 45. Suchánek, 51. A. Zeman, 59. Hrníčko - 24. Kunst, 41. Chrtek. Rozhodčí: Kopeček, Cabák - Dohnal, Bohuněk. Vyloučení: 5:5, navíc Dostálek 5 min. a do konce utkání, Pohl - Šír oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 1265.

Prostějov - Litoměřice 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 54. a 60. Starý, 7. Nouza, 23. V. Meidl - 4. M. Kadlec, 41. Průžek. Rozhodčí: Kíka, Obadal - Bartek, Poruba. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 1377.

Slavia Praha - Vsetín 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 11. Ryzák, 32. J. Doležal, 59. Barák - 16. Rob, 24. Rác, 36. Slováček, 50. Vítek, 55. Pechanec. Rozhodčí: Kašík, Pilný - Ševic, Votrubec. Vyloučení: 2:5. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1019.

Kadaň - Třebíč 3:8 (2:1, 0:2, 1:5)

Branky: 13. Zabloudil, 14. Wágner, 47. Eliáš - 4. Ferda, 25. Vodný, 31. Szathmáry, 41. Nedvídek, 41. Střondala, 47. Nedvídek, 48. Tadeáš Král, 59. Havlát. Rozhodčí: Luczków, Jechoutek - Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1.

Kladno - Ústí nad Labem 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 9. J. Říha, 21. Jelínek, 47. Vampola - 9. Šťovíček, 60. Roubík. Rozhodčí: Valenta, Šindel - Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 3831.

Přerov - Poruba 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 26. Pšurný, 39. F. Dvořák, 45. Davídek - 11. a rozhodující sam. nájezd Ďurač, 29. Illéš, 45. Slavík. Rozhodčí: Hradil, Barek - Lukš, Kotlík. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 1780.

Z V VP PP P Skóre B 1. Jihlava 55 33 7 3 12 206:116 116 2. Vsetín 54 30 7 2 15 199:145 106 3. Č. Budějovice 54 29 7 2 16 177:127 103 4. Kladno 54 30 4 5 15 187:142 103 5. Přerov 54 27 2 8 17 153:130 93 6. Prostějov 54 26 5 3 20 195:164 91 7. Havířov 54 27 3 1 23 165:140 88 8. Litoměřice 54 25 4 3 22 170:160 86 9. Frýdek-M. 54 24 3 6 21 181:170 84 10. Třebíč 54 17 12 4 21 161:150 79 11. Slavia 54 20 1 11 22 159:179 73 12. Poruba 2011 54 17 7 2 28 162:177 67 13. Benátky n. Jizerou 54 14 3 8 29 133:187 56 14. Ústí n. Labem 55 12 1 7 35 134:216 45 15. Kadaň 54 8 1 2 43 103:282 28

