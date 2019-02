Jágr poprvé doma. Veronika i chvála od ikony. Smoleňák dorazil v dresu 68 | iSport.cz

Když přišel mezi novináře a vykládal, jak se cítil, pousmál se: „Nejsem unavený. Naopak bych teď v klidu mohl jít hrát další zápas.“

Jaromír Jágr zvládl ve 47 letech s přehledem i druhé zápasové zatížení ve třech dnech. V pondělí v Havířově, včera doma. I tentokrát byl hodně vytížený, na ledě strávil 17:58 minut. A považte, chodil někdy i na oslabení! On, ofenzivní král.

„To bylo hlavně proto, abych se dostal do únavy. Aby mi to něco dalo. Když bude play off, asi tak často na něj chodit nebudu. Uvidíme,“ reagoval útočník, který byl na ledě u všech tří gólů Rytířů. Připsal si dvě finální asistence. „Na to, že rok nehrál, se mi opravdu moc líbil. Má to pořád v ruce, to se prostě nezapomíná,“ hodnotil ho Milan Nový, nejlepší střelec ligové a reprezentační historie.

To seděl v zaplněném VIP. I v něm to několikrát zahučelo, když klubový majitel, který se na led vrátil po roční pauze, vymyslel nějakou akci. „Věřím, že hlavně v play off budou s Plekym (Tomášem Plekancem) rozdíloví hráči. Mají na to,“ dodal Nový.

Když hodnotil Jágrovu hru, i se přitom pousmál. A řekl: „Napiš tam, že je vidět, že mu maminka asi hodně dobře vaří. Protože s Jardou souhlasím, že těch 118 kilo je nějak moc,“ reagovala pobaveně hvězda 70. a 80. let. „Myslím si, že by něco dolů dát mohl.“

O tom mluvil po utkání i sám Jágr. „Doufám, že to postupně půjde dolů. Ale zase by byl nesmysl, kdybych to shodil rychle. Abych najednou měl třeba 102 nebo 103 kilo. To by mi moc nepomohlo. Možná je dobře, že teď mám něco navíc. Aspoň tělo má z čeho brát. Právě z toho tuku,“ usmál se druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Teď má před sebou jinou misi. Vrátit Kladno zpátky do extraligy. Věří, že v play off první ligy tomu pomůže i on tím, že bude skórovat. „Potřebuju zase dostat hlad po gólech. Věřím, že postupně to přijde. Protože vím, že se to ode mě bude čekat,“ vykládal veterán, jenž hrál opět v první formaci vedle Tomáše Plekance.

Na utkání dorazil i Radek Smoleňák, kladenský odchovanec, který jinak válí za hradecký Mountfield. I on se přišel podívat na první Jágrův domácí zápas. „A seděl jsem v jeho dresu!“ smál se. „Je vidět, že když se sejdou dva hokejové mozky, on a Pleky, vždycky je to znát,“ naznačil, že síla Rytířů s touhle dvojicí letí rapidně nahoru.

Na zápas dorazila slušná návštěva (3831), ale plno zdaleka nebylo. Ani návrat hokejového krále halu nevyprodal. To zřejmě až v play off . Nebo v baráži. Právě to je kladenský cíl číslo jedna.