Jágr před play off: Teď už není čas na legrácky, je to válka. Sebe neřeším | iSport.cz

V čem vězelo, že jste s Rytíři nezvládli generálku před play off?

„Naším nebruslením. Prostě jsme nebruslili, když jo, tak jeden a čtyři na něj koukali, pak jsme to změnili a najednou je hokej jednodušší pro všechny.“

Myslíte, že jste při vstupu do zápasu měli v hlavách ještě nevydařený zápas s Třebíčí?

„Jde spíš o to, že někdy jdeš do zápasu unavený, necítíš se dobře a myslíš si, že se to nějak odehraje. Houby se odehraje. Dostaneš nařezáno a ještě tě zesměšní. O to víc musíš hrát společně a bruslit společně a nenechat to na jednom hráči. To jsme si uvědomili ve třetí třetině a otočilo se to.“

Litoměřice měly proti vám extra silnou motivaci. Hráli o poslední postupové místo do play off. Myslíte, že i to rozhodlo o kladenské porážce?

„Nikdo nemůže říct, že jsme to vypustili. Chtěli jsme jet naplno. Zaprvé chceš udělat radost našim fanouškům, kteří přišli na tento zápas. Nešetřili jsme se, to mohli lidi vidět ve třetí třetině. Nechci se opakovat. Udělali jsme dvě chyby, které nás stály zápas. Možná to tak osud chtěl. Já jsem dal za stavu 4:3 tyčku, mohl být konec. Gól v prodloužení, měli jsme tam v prodloužení spoustu šancí. Samozřejmě není jednoduchý být v pozici, kdy rozhoduješ o osudu jiného mužstva. Což já bych byl nejradši, kdyby si to rozdal Frýdek s Litoměřicemi v jednom zápase, ale realita je taková, že my jsme rozhodli o osudu někoho jiného, což nikdy není příjemný.“

I díky vašemu prvnímu gólu jste otočili, pak ale přišel zkrat a zápas se táhl do nájezdů…

„To není zkrat. To je prostě… (přemýšlí) Aby byl úspěšný tým, musíš být na každém střídání profesionál, ne tam jít na poslední dvě minuty... To by měla být pro tebe čest tam jít, být zodpovědný, nepíchat tam hokejkou, jako nechci říkat do čeho. Puk se musí dostat ze třetiny a ne, aby tam jeden hráč obehrál čtyři a všichni koukali. To se takhle nedá, to je amatérská liga. Buďme rádi za nezodpovědnost a chyby, že jsme za ně nezaplatili, protože nám o nic nešlo, ale kdyby se to stalo v play off, tak to bude rozhodovat.“

Je pro vás závěr základní části varováním před play off?

„To ne, nemyslím si, že je to varování. Lidské tělo si snaží vždycky najít nejjednodušší cestu, jak s tím vyčurat. To, že člověk udělá chybu, se stává. Hra je založená na chybách a kdo jich udělá míň, ten vyhraje. Prostě musíš být zodpovědný, ne to někomu dát.“

Říkal jste, že potřebujete získat hlad po gólech. Proti Litoměřicím to tam spadlo. Řekl byste tedy nyní, že naskočil?

„Já sám sebe neřeším. Řeším celkově náš hokejový projev. Byl jsem docela spokojený z třetí třetiny. Začali jsme hrát mnohem lépe, než první dvě třetiny. Diváci si to zasloužili. Přišli na utkání, které už nic neřešilo. Byly tady skoro čtyři tisíce. My jim to prostě musíme vrátit dobrým výkonem. Myslím, že ve třetí třetině jsme předvedli hokej, který hrát umíme a musíme. Bohužel jsme ale udělali dvě chyby, které nás stály zápas. Na druhou stranu si musíme vážit toho, že přišli. Sebe prostě nechci řešit. Hlavně tým.“

Působíte docela smutně a unaveně, nebo je to jen zdání?

„Ne ne, nejsem smutný ani unavený. Teď už ale prostě není čas na legrácky. Už je to byznys. Je to válka. Nemůžeme si nyní myslet, že k nám někdo přijede a bude nás plácat po zádech, kór ne Přerov. To v žádném případě. Vím jen, že to bude boj.“

Play off už vás zřejmě hodně nabíjí, viďte?

„Jsem realista. Za prvé, je to play off a každý chce vyhrát. Obzvláště, když se hraje proti Kladnu, o kterém teď všichni mluví. Já ale fakt nijak neřeším mojí osobu. Mně spíš jde o to, abychom si to uvědomili a nebylo moc pozdě. Když nás někdo lepší porazí, tak mu pogratuluji, to se stává v životě i ve sportu. Nám jde spíš o to, abychom měli čistý svědomí, že jsme odvedli maximum. Hru, kterou jsme předvedli v posledních dvou minutách s Litoměřicemi, rozhodně nemůžeme předvést v play off, kde rozhoduje každý detail. I kdybyste ten zápas vyhráli, tak pořád dáte krev do žil tomu soupeři. Musíte hrát tak, abyste tomu soupeři nedali vůbec šanci.“

Říkáte to takhle klukům i v kabině?

„Samozřejmě. Co říkám vám, tak si říkáme i mezi sebou v šatně. Před třetí třetinou jsem to také říkal. Jsme mladý tým. Samozřejmě, že každý hráč je trochu jinak trénovaný a má menší zkušenosti. Máme mladý kluky, kteří play off a ty boje nezažili. Život je daleko drsnější než série play off. Je to jen škola pro život. Nikdo vám nedá nic zadarmo.“

Na své statistiky nehledíte. Potěší vás ale to, že jste se trefil poprvé od návratu z NHL?

„Vůbec to neřeším. Měl jsem tam nějaký šance, ale to je tak všechno.“

Víte o tom, že jste nejstarší hráč v historii českého hokeje?

(směje se) „První liga se počítá, jo?“

V kladenském klubu jste určitě nejmladší a nestarší střelec. Vnímáte to?

„Vidíš to, nevnímám.“ (směje se)

Jágrův první gól po návratu! Podívejte se, jak propálil vše, co stálo v cestě 720p 360p REKLAMA

Dokonce jste byl aktérem samostatných nájezdů. Jak jste viděl svůj nájezd?

„Rolbaři mi udělali jen část ledu. Musím vymyslet jinou kličku. Tři měsíce jsem ji trénoval.“ (usmívá se)

Jak vnímáte boj Kladna o postup do extraligy vzhledem do budoucna?

„Co si budeme namlouvat, většina hráčů je podepsaná na příští rok, řekl bych 80 procent. Ti, co nejsou, tak pravděpodobně budou. Jde o to, aby si uvědomili, že oni nebo my hrajeme o tu soutěž, kterou budeme hrát. Jestli to bude tato soutěž nebo extraliga, to je v jejich rukou. Oni si sami vybírají svým výkonem, což je docela skvělý.“

A jak berete osobně budoucnost?

„Máš určité výhody, když hraješ extraligu, nebo ne. To, že hraješ na lepších stadionech, má to určitou úroveň. Když se ti daří v extralize, má to větší váhu, než když se ti daří ve druhé nejvyšší lize. Nemluvím o sobě, ale o každém hráči. Má to jinou váhu. Z tohoto pohledu je to motivace pro naši mládež. Aby si řekli, že když budu hrát dobře v juniorech, tak mám šanci si zahrát extraligu, nemusím jít hrát někam jinam, kde to je těžší, když jsi hráč z cizího města. Má to spoustu výhod. Záleží jenom na nás. To není o tom, jestli tenhle rok. Jde o budoucnost. Je to nabalené na sebe. Lidi, kteří v tom nedělají a nemají ty informace, tak možná nevidí. Ale je to všechno nabalené. Je to všechno o penězích.“

Dal jste jasně najevo, že na své góly a body nekoukáte, ale jaké máte osobní pocity před play off?

„Sebe neřeším. Jde mi o to, aby mi bylo dobře a cítil jsem se silný. Abych měl dobrý pocit ze své hry, mám určitou představu. Nemám představu, že budu někomu ujíždět… Mám představu o svojí hře, která by mohla pomoct týmu z mého pohledu. Jinak se ale beru jako součást týmu. Malá část, která může pomoct. Ale nic nerozhoduje. Jestli tady budu letos nebo možná ještě jeden rok, nevím… Ale musíš koukat do delší budoucnosti než na dva měsíce nebo půl roku.“

Jaká by měla být vaše role v týmu, abyste byl prospěšný?

„To byl hlavní cíl, proto jsem trénoval. Věřil jsem, že když na tom budu dobře fyzicky, hokej nezapomenu. Že budu moct pomoct. Od toho bych se odrazil. Co bude dál, to neřeším.“

Mohl byste trochu konkretizovat?

„Nevěřím tomu, že i když máš nějaké vize, představy, všechno se mění ze dne na den. Můžeš si dělat plány, jaký chceš, ale všechno se může změnit během vteřiny.“

Myslíte, že byste mohl být hodně platný jako mentor mladým hráčům a v přesilovkách?

„Uvidíme, jak budu prospěšný. Do play off jdu jako hráč. Kdybych dokázal dát tři góly každý zápas, bylo by to dobrý, ne?“ (směje se a odchází)

Jágr před play off: Teď už není čas na légrácky, je to válka 1080p 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34:58. Nash, 42:10. J. Říha, 47:54. Kružík, 50:12. Jágr Hosté: 06:57. Kropáček, 16:54. Marcel, 50:59. Jánský, 58:02. Průžek, 65:00. Jirásek Sestavy Domácí: Brízgala (Stahl) – Zajíc, Nash, Kehar, J. Říha, P. Hořava, Lakos, Zelingr – Jágr (A), Plekanec, Melka – Š. Bláha, Vildumetz, J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Redlich. Hosté: Tomáš Král (Michajlov) – Pavlas (C), Marcel, Klejna, Smetana (A), Dluhoš, Jebavý (A), Havlík – Voženílek, Korkiakoski, M. Kadlec – Ščegolkov, D. Merta, Jánský – Průžek, Svoboda, J. Dvořák – Kropáček, Štohanzl, Jirásek. Rozhodčí Přikryl, Vrba – Zídek, Měkýš Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3926 diváků