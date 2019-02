Král vychytal Litoměřicím play off přes Jágra: Po jeho nájezdu jsem začal věřit v postup | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jágrův první gól po návratu! Podívejte se, jak propálil vše, co stálo v cestě VŠECHNA VIDEA ZDE

Osmé místo zaručující účast v play off jste vybojovali až na poslední chvíli proti kladenským Rytířům v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem. Drží se ve vás stále ještě euforie?

„Tak my už se pomalu ale jistě začínáme připravovat na Jihlavu, určitě však v týmu nadále panuje skvělá nálada. My jsme strašně doufali, že se to povede. Před tím jsme totiž ztratili na poslední chvíli zápasy v Českých Budějovicích a v Prostějově. Bylo nám tedy jasné, že se o play off budeme muset poprat v posledním kole proti Kladnu, kterého mohlo ještě poskočit na třetí místo. Dlouho jsme sledovali, jestli nastoupí v plný sestavě a nakonec nastoupili. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, ale strašně jsme tomu věřili a jsme ohromně šťastní, že jsme do toho play off nakonec zahučeli. Chceme si to co nejvíc užít a zkusit potrápit dalšího soupeře.“

Cítili jste po celou dobu rozhodujícího zápasu na Kladně tlak s vědomím, o co se hraje?

„Určitě to bylo napínavější. Atmosféra toho zápasu byla hrozně cítit v šatně, možná i den před duelem. Nevím, jestli jsme pociťovali nervozitu, bylo tam však velké napětí. Věděli jsme, do čeho jdeme. Musím říct, že v 26 letech už mám něco odehráno, ale takovou nasazenou bojovnost a pozitivní energii jsem snad ještě nezažil. (usmívá se) Byl to neuvěřitelný zážitek. Myslím, že jsme dokázali uhrát obrovský úspěch a moc si toho vážíme.“

Vzpomenete si, jestli jste někdy ve vaší kariéře zažil takhle důležité utkání?

„V kariéře už jsem odehrál těžké zápasy. Ve Finsku jsem hrál ve druhé nejvyšší lize o play off a později i o třetí místo. Letos jsme s týmem vlastně po celou sezonu bojovali o play off. Když je to nakonec vyšperkovaný proti týmu jako Kladno, kde hraje Jaromír Jágr, náš nejlepší hokejista všech dob, tak je postup o to cennější. Strašně jsme toužili to vyhrát. Bylo by hrozně krutý, kdybychom o to přišli takhle na konci. Člověk by byl radši, kdyby už v tom play off byl dřív než v posledním kole, o to víc byl ale zápas napínavější.“

Do karet Litoměřicím nepochybně hrálo, že jste měli postup ve vlastních rukou, kdežto Frýdek-Místek musel spoléhat na vítězství Kladna…

„Jistě to není příjemné, když se to vede takhle na dálku. Ani si nevybavuji, jestli jsem to někdy zažil. Vím, že když jsem v sezoně 2014-15 šel do Litoměřic, tak jsme taky bojovali o play off do poslední chvíle a tam jsme narazili na Olomouc, která v tom roce postoupila do extraligy. Nicméně to bylo jediné play off, které se v Litoměřicích povedlo uhrát. Je pravda, že tuto sezonu jsme na tabulku moc nekoukali, když jsme ale ke konci základní části věděli, o co jde, tak jsme to během každého kola mapovali. Začínali jsme být trochu nervózní a atmosféra trochu houstla. Pořád jsme si ale říkali, že jsme o chlup lepší než naši soupeři, konkrétně Frýdek, který byl pod námi. Měl sice lepší los, ale ve finále se ukázalo, že to nestačilo. My jsme ale pořád brali v potaz, že to máme ve svých rukách a bylo nám jasné, že je to lepší varianta.

Narážky na Jágra? To jsme se snad zbláznili

Po vašem vítězství nad Kladnem se objevily názory, že Rytíři zápas proti vám pustili. Přišlo vám snad na hřišti, že hráli na půl plynu?

„Nevím, jestli má vůbec smysl se k něčemu takovému vyjadřovat, nebo dávat prostor lidem, kteří takhle spekulují a uvažují takto o sportu. Mně to přijde úplně zcestný, i když chápu, že fanoušci týmů, kterým postup nevyšel, jsou naštvaní. Mě ale na tom nejvíc zaráží jiná věc.“

Povídejte.

„Nelíbí se mi, že si něco takového veřejnost dovolí vůči někomu, jako je Jarda Jágr. Lepší český hokejista, než je on, nikdy nebyl a dost pravděpodobně ani nebude. Dejme tomu, že si narážky dovolí vůči nám, ale spekulovat vůči Jardovi? To si normálně myslím, že jsme se tady zbláznili. Kdo ten zápas viděl, tak vůbec nemůže něco takového říct. Těm, kteří tomu pořád nevěří, vřele doporučuji, aby se na zápas podívali. Myslím, že to byl krásný hokej, oba týmy hrály naplno. My jsme hráli úplně o všechno, jistě to na nás bylo vidět. Kladno bojovalo o trojku. Řekl bych, že tyto spekulace nemá vůbec smysl řešit.“

Jak vy osobně jste vnímal Jaromíra Jágra a jeho vleklý návrat na hřiště, který se povedl až na závěr základní části?

(přemýšlí) „Jaromír Jágr je ikona českého i světového hokeje. Je to legenda. Pro nás všechny je ohromná čest, že si proti němu můžeme zahrát. Člověk to samozřejmě před zápasem takhle nesmí brát. Je to zápas jako každý jiný. Jarda Jágr je jenom jedním z dalších soupeřů. Nebylo by však upřímné, kdybych tvrdil, že to není něco speciálního. Jsem hrozně vděčný, když můžu říct, že jsem si proti němu zahrál a s vítěznou tečkou je to mnohem cennější. Zážitek to umocní, když proti vám na ledě stál Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. Pro nás je ale nejdůležitější, že to dobře dopadlo. Byla to pro nás velká odměna.“

Od kladenské legendy jste nicméně inkasoval branku. Je to pro vás jakýsi „zážitek“, nebo byste Jágra radši úplně vychytal?

„Před zápasem se mě spousta lidí ptalo, jestli chci, aby Jarda proti nám hrál. Odpověděl jsem na to, že mi to je úplně jedno. Pro mě bylo důležité udělat ty body, abychom postoupili do play off. Zpětně jsem ale rád, že spolu Jarda Jágr s Tomášem Plekancem nastoupili. Všichni to sledovali a ohlasy na zápas tak byly daleko větší. Není sledovanějšího hokejisty, než je Jarda. Věděl jsem, že na gól od svého návratu stále čeká a prozradil, že má hlad po gólech, tak jsem doufal, aby se proti nám nerozstřílel. (směje se) Je pravda, že když nám dal gól na 4:2, tak to pro nás bylo hodně kritický. Nechci říkat, že jsme v tu chvíli měli hlavy dole, věřili jsme si a povedlo se nám to ještě zvrátit. Kdybychom ale prohráli, tak by mě gól od Jágra mrzel víc než kdy jindy. Branku mi přeci jen dali i horší hokejisti než Jaromír Jágr. Z toho mě noční můry neděsí. To přežiju.“ (usmívá se)

Po kariéře si ale můžete říct, že vám dal gól právě Jaromír Jágr…

„To bych asi byl špatný gólman, kdybych říkal, že jsem za to rád. (směje se) Radši bych gól od něj nedostal, ale po vítězství mě to opravdu netrápí. Do památníčku si to rozhodně nenapíšu. Spíš si rád vzpomenu na to, že proti mně neproměnil nájezd.“

Při oslavě bylo vidět, že máme srdíčko

Jaké pocity jste měl, když proti vám jel druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL?

„Nájezdy jsou vždycky buď a nebo. Máte jen jedinou šanci. Jarda se na mě rozjel hodně pomalu a chtěl mi to dát na vyrážečku. Možná, kdyby vystřelil, tak by to dopadlo jinak, ale řekl bych, že důležitý byl můj postoj, kdy jsem tak nějak odhadl jeho kličku a ke konci mu puk trochu ujel. Určitě jsem mu to ale pohybem a poziční hrou neulehčil. Naštěstí jsem splnil to, že jsem mu nedovil proměnit nájezd. To bylo nejdůležitější.“

Cítil jste po tom nájezdu a za stavu 2:0 pro vás, že druhý postupový bod je opravdu blízko?

„Musím přiznat, že po Jardově nájezdu už jsem opravdu hodně věřil, že dva góly již nedostanu a zvládneme to. Hlavně jsem věřil, že kluci ještě nějaký nájezd promění. V hokeji ale výsledek není nikdy jistý, dokud není konec.“

Po konci zápasu ale nastala na vaší straně obrovská euforie. Z dálky i díky barvám vašich dresů (oranžová a modrá) to vypadlo jako kdyby Edmonton Oilers vyhráli Stanley Cup…

„Ta oslava byla jen důkazem toho, jak moc jsme to chtěli vyhrát. Moc to pro nás znamená. Od začátku sezony jsme tady všichni tvrdě makali. Musím všechny kluky pochválit. Tvrdě dřeli i mladí kluci, kteří s námi hráli přes projekt Dukla, ale i starší kluci byli skvělý. Všichni tady makají neuvěřitelným způsobem, makáme všichni naplno a táhneme za jeden provaz. Všichni hráči, kteří mezi námi zůstali třeba jen chvíli, přijali tým za svůj a z toho jsem opravdu nadšený. Ne vždycky to má tým takhle nastavené jako třeba teď my. Myslím, že naším výkonem a vůlí nejen při zápasu s Kladnem ale i po celou sezonu jsme dokázali, že si zasloužíme být v osmičce. Při oslavách jsme ukázali srdíčko, které tým bezpochyby má. Věřím, že jsme si to zasloužili.“

Suverénní Jihlava? Nebojíme se jí!

Vaše jízda ale pokračuje. Ve čtvrtfinále play off se utkáte s Jihlavou, vítězem základní části. Jak se na tohoto prvoligového obra dá podle vás připravit?

„Dukla Jihlava je v této sezoně suverénem. To je myslím bez debat všem jasné. Klobouk dolů před nimi, jak dokázali základní část odehrát s přehledem. Jsou výborně taktický připravení, mají výborné hráče. Kdybychom si mohli vybírat, tak bychom Jihlavu asi nevolili. (směje se) Na druhou stranu jsme šťastní, že jsme se do play off vůbec probojovali. My teď nemáme co ztratit. Určitě budeme chtít dokázat, že i ve čtvrtfinále můžeme být nebezpečnými soupeři. Dukly se rozhodně nebojíme! Chceme jít potrápit a dát si za cíl postup. Budeme o něj bojovat stejně jako o osmičku. Máme jednu velkou výhodu: nikdo o nás nic nečeká. Naopak Jihlava to čtvrtfinále potřebuje zvládnout. Tlak bude na jejich straně.“

I kdybyste s Jihlavou prohráli, věříte, že budete končit s hlavami vzhůru?

„Musíme sérii odehrát tak, abychom mohli odejít s hlavami nahoře. Je to jenom na nás, určitě to ale nevzdáme. Nejdeme do toho s tím, že máme splněno. Postup je skvělý, ale v pátek to všechno skončí. Přichází play off a kvůli němu to všichni hrajeme.“

Co si myslíte o projektu „Dukla“, tedy zapojení mladých potenciálních reprezentantů v Litoměřicích?

„Hodnotí se to různě. Je pravda, že je to momentálně hodně velký téma. Já to hodnotím jedině pozitivně. Přijde mi ale smutné, když to někdo hned odsoudí a ani si nedá tu práci si o tom projektu zjistit víc a podíval se na fakta. Když se podíváte na hráče, kteří Litoměřicemi prošli, tak musíte uznat, že to má smysl. Třeba Rousíno (Lukáš Rousek) se přes nás pevně usadil ve Spartě a dostal šanci i v nároďáku. Nemůžu být moc konkrétní ve jménech, ale těch mladých hráčů tady prošlo hrozně moc. Nám starším hráčům dělá obrovskou radost, když vidíme, jaké pokroky kluci dělají.“

Když za nimi stojíte v bráně, tak jejich progres vidíte z první ruky, že?

„Samozřejmě. Každý den vidíme jejich práci a je to i pro nás odměna. V podstatě k nám někteří přicházeli jako děti a ke svým kmenovým týmům se vraceli daleko víc fyzicky i psychicky připravení do seniorského hokeje. Chtěl bych jim všem poděkovat, i díky nim jsme se dostali do play off. Udělali s námi skvělou partu, která trvá. Jsme s nimi stále v kontaktu. Dokonce i vypisovali odměny za to, když postoupíme.“ (usmívá se)

