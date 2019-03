Kladno - Přerov 4:2. Rytíři vstoupili do play off úspěšně, Jágr nahrával | iSport.cz

Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL Jágr nastoupil k prvnímu plnohodnotnému zápasu play off v českých soutěžích od 1990, kdy získal s Kladnem ještě ve federální lize bronz. V minulém ročníku se mu sice započítalo 10 utkání v prvoligovém play off, ale vždy naskočil jen symbolicky kvůli startům nutným pro účast v baráži o extraligu. Do té se ale po zranění nestihl vrátit.

V souboji s Přerovem se Jágr potkal s útočníkem Markem Sikorou, po jehož zákroku u mantinelu si loni 17. února v duelu s Havířovem zhoršil zranění kolena, které ho limitovalo při posledním angažmá v NHL v Calgary.

Se svými spoluhráči se Jágr radoval poprvé v utkání v 10. minutě, kdy Šimon Jelínek do odkryté branky otevřel skóre. Při vyloučení Martina Novotného nabil Plekanec na modré čáře Brendonu Nashovi a kanadský bek zvýšil na 2:0.

Druhou asistenci si připsal Jágr, který do sezony naskočil až na poslední čtyři duely základní části a zaznamenal v nich čtyři body za gól a tři přihrávky.

V 15. minutě šel Jágr pykat za podrážení a po 50 sekundách využil přesilovou hru Jakub Navrátil. Po 27 vteřinách druhé třetiny po chybě Martina Kehara vyrovnal Tomáš Doležal. Kladno se vrátilo do vedení v 38. minutě v další početní výhodě a po Plekancově ideální přihrávce se podruhé v utkání prosadil Jelínek. Deset minut před koncem uklidnil Rytíře při vyloučení Michala Gaga obránce Jiří Říha.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:07. Jelínek, 12:42. Nash, 37:13. Jelínek, 50:09. J. Říha Hosté: 15:11. Navrátil, 20:27. T. Doležal Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Kehar, Svedlund, Lakos, Zelingr – Jágr, Plekanec, Melka – J. Strnad (C), Vampola, Redlich – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Š. Bláha. Hosté: Klimeš (Šurý) – R. Černý, M. Novotný, Zbořil, Pala, Weinhold, Malina, M. Pohl – Navrátil, Pšurný, T. Doležal – Tomi, T. Sýkora (C), Sikora – Š. Kratochvíl, Moučka, Goiš – Davídek, F. Dvořák, Gago. Rozhodčí Čech, Wagner – Bosák, Maštalíř Stadion ČEZ stadion, Kladno

Jihlava s Litoměřicemi sice od páté minuty prohrávala, ale zápas bez velkých potíží zvládla. Na gól Davida Merty odpověděl v oslabení Matěj Pekr a v druhé třetině Dukla třemi brankami rozhodla.

V 25. minutě jí získal vedení obránce Jan Holý a dvakrát se trefil Adam Zeman. V prvním případě to bylo opět v oslabení. V polovině závěrečného dějství ještě vykřesal naději Stadionu Peter Jánský, ale 13 sekund před koncem pečetil výsledek při power play Vlastimil Dostálek.

V dresu Vsetína proti Prostějovu zazářil kanonýr Luboš Rob. Nejlepší střelec základní části v deváté minutě překonal brankáře Jakuba Neužila bekhendem a na konci druhé části se zapsal mezi střelce znovu. Zpoza branky nahrával a prostějovský gólman si puk nešťastně srazil do branky. V závěru dovršil skóre v přesilové hře Kanaďan Mitchell Theoret.

Roli favorita zvládly i České Budějovice. Prohrávaly sice od poloviny úvodní části po gólu Jakuba Kotaly, v 15. minutě však vyrovnal při svém útočném výpadu bek René Vydarený a po 28 vteřinách druhé třetiny při Kotalově trestu otočil stav Martin Novák.

Ve 27. minutě Kotala vyrovnal, ale v polovině utkání vrátil Motoru náskok Václav Karabáček. Na konci domácí dvakrát skórovali při power play do prázdné branky díky Kanaďanovi Davidu Gilbertovi a Zdeňku Doležalovi.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 1. zápasy:

Motor České Budějovice - Havířov 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Branky: 14. Vydarený, 21. M. Novák, 30. Karabáček, 59. Gilbert, 60. Z. Doležal - 10. a 27. Kotala. Rozhodčí: Souček, Pilný - Štofa, Kreuzer. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 6019. Stav série: 1:0.

Jihlava - Litoměřice 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky: 27. a 31. A. Zeman, 15. Pekr, 25. J. Holý, 60. Dostálek - 5. D. Merta, 50. Jánský. Rozhodčí: Dědek, Cabák - Lukš, J. Novák. Vyloučení: 5:4, navíc Dostálek (Jihlava) 10 min. Bez využití. V oslabení: 2:0. Diváci: 2811. Stav série: 1:0.

Vsetín - Prostějov 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 9. a 38. Rob, 57. Theoret. Rozhodčí: J. Doležal, M. Sýkora - Tvrdík, Šimán. Vyloučení: 5:11, navíc Račuk, Husa (oba Prostějov) oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 4520. Stav série: 1:0.

Kladno - Přerov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Branky: 10. a 38. Š. Jelínek, 13. Nash, 51. J. Říha - 16. Navrátil, 21. T. Doležal. Rozhodčí: R. Čech, Wagner - Bosák, Maštalíř. Vyloučení: 6:9. Využití: 3:1. Diváci: 4008. Stav série: 1:0.

Další program čtvrtfinále:

Sobota 2. března - 2. zápasy:

16:00 Kladno - Přerov,

17:00 Motor České Budějovice - Havířov,

17:30 Jihlava - Litoměřice, Vsetín - Prostějov.

1080p 720p 360p REKLAMA Jágr před play off: Teď už není čas na legrácky, je to válka

720p 360p REKLAMA Jágrův první gól po návratu! Podívejte se, jak propálil vše, co stálo v cestě

Jaromír Jágr se se spoluhráči raduje ze vstřelené branky







13 zobrazit galerii

Rok po srážce jde Sikora opět na Jágra. Mám ho denně na talíři, přiznává

Jágr před play off: Teď už není čas na legrácky, je to válka. Sebe neřeším