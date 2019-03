Kouč Přerova: Kladno je lepší bez Jágra! Jeho přínos je hlavně mimo led | iSport.cz

Proč si to myslí? Má za to, že hlavní role mazáků Jágra a také Tomáše Plekance je jinde. „V Kladně se strašně moc odehrává v kabině,“ soudil Kočara. „Jarda je výborný v přesilovkách, ale při hře pět na pět už takový přínos pro tým nemá. Také přednost Plekance, který vyhrává všechna buly a tak dále, je mimo led. Tam jsou oba hrozně důležití,“ byl si jistý. Může být.

Rytíři v play off zatím působí opravdu jako jednolitý celek, žádná parta hvězdných individualit. „Všichni si plní to, co mají. První i čtvrtá lajna. Mančaft je poskládaný velice slušně. Na ty kluky je tlak. Když někdo nedělá, co má, je nachystaných dalších pět šest. My zatím nejsme Kladnu důstojným soupeřem a taháme za hodně dlouhý konec,“ přiznal přerovský trenér.

Pak jsou v sérii i další okolnosti, které se mu nelíbí. Rozhodčí? Dost možná. Ve třetím duelu to po nařízení trestného střílení ve prospěch hostů vypadalo, že snad Zubři nebudou dál pokračovat. Chvíli nástup zpět do hry sabotovali, zadák Novotný dostal za protesty osobní trest a cestou do šatny vztekle mlátil hokejkou. „Bez komentáře,“ ulevil si Kočara. „Je to až moc kruté. Další věci si nechám až po sérii,“ nechal otázku bez odpovědi.

Jágrova parta vystřihla výtečný výkon, dařilo se všem. „Máme fakt silný tým a dovolím si říct, že je teď už i srovnaný. Když budeme disciplinovaní, jsme herně lepší a přehrajeme je,“ nepochyboval centr Petr Vampola, jenž se nechá překvapit, zda sedmačtyřicetiletý nezmar JJ ve středu naskočí opět do akce. Nedá se to očekávat. „První dva zápasy hrál výborně, strašně moc nám pomohl. Dařilo se nám i s ním. Teď se rozhodl takto a byla to dobrá volba. Věci s sebou má. Je na něm, jestli příště nastoupí,“ pokrčil rameny Vampola.