Kotala z Havířova: Nezajímá mě, jestli proti nám stojí Jágr, nebo Crosby | iSport.cz

Třetí zápas byl hodně vyhecovaný, byla v něm řada šarvátek. Stupňuje se mezi vámi rivalita, nebo už byly zápasy takhle emotivní i v Českých Budějovicích?

„Právě, že nebyly, ale my jsme to čekali. Oni pod tlakem první prohry u nich museli něco změnit. Počítali jsme s tím, že tady začnou důrazněji, což se taky stalo. Až od druhé třetiny to trochu polevilo a hrál se víc hokej než, že jsme se jen sráželi.“

Šancí a přesilovek jste měli hodně, soupeře přestříleli 36:15, ale dali jste jen jeden gól. Byl tohle váš největší problém?

„Určitě, přesilovky rozhodují play off. My nedali žádnou, proto jsme prohráli. Je to strašná škoda, protože šancí jsme měli fakt hodně. To musíme zlepšit.“

Jak se vám líbila atmosféra?

„Lidí přišlo víc (3019 diváků, pozn. red.), fandili. Musíme fanouškům poděkovat, podpora byla super. Mrzí nás, že jsme to nedotáhli do konce. Věřím, že lidi znovu přijdou ve středu a my se pokusíme prohru odčinit.“

Nedávno jste hráli proti Jágrovi s Plekancem, teď je na budějovické střídačce Václav Prospal. Jaké to je, nastupovat proti takovým osobnostem?

„Možná je to atraktivní pro lidi, mě osobně nezajímá, jestli je proti nám Jágr nebo Crosby. I kdyby proti nám stál Crosby, tak bych to prožíval stejně. Musíme proti nim hrát a chceme vyhrát. Nevnímám, že proti nám stojí nějaké slavné osobnosti. Samozřejmě to registrujeme, respektujeme tyhle hráče za to, co dokázali. Ale i tak máme jediný cíl - porazit je.“

Je to pro vás alespoň větší motivace?

„Kdybychom hráli play off s Kadaní, chci je porazit úplně stejně!“