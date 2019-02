Nejste akademie, máte padáka! Kluby se bouří proti zúžení extraligy juniorů | iSport.cz

Nejste uznaná mládežnická akademie? Hybaj dolů, o soutěž níž. Že máte kvalitu na extraligu? Nezájem, sestup a nazdar. Bossové českého hokeje nekompromisně řízli do juniorské scény, verdiktem od stolu uprostřed sezony odrovnali šest týmů. Od podzimu se nebude nejvyšší soutěž hrát v Olomouci, Vsetíně, Přerově, Havířově, Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou. Kluby se bouří, vztekají, nechápou. Do boje jdou právníci. V článku iSport Premium si také můžete přečíst rozhovor s Danielem Tobolou, jednatelem Vsetína, který zareagoval na rozhodnutí o odsunu svého týmu do nižší soutěže.