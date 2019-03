Jágr se vrátil a slavil: Dřív jsem si to ani neužil. Co řekl na kouče Přerova? | iSport.cz

Vrátil se do sestavy po dvou zápasech. Dostal se do spousty šancí, ale žádná střela se neujala. Několikrát si zaklel. Ale jinak mohl být 47letý veterán spokojený. „Klíčový moment celé série byl, když Vampy (Petr Vampola) ujel v oslabení. Jinak by to byly nervy až do konce,“ uvedl a smíchem potvrdil, že souhlasí s přerovským trenérem, že Kladno je bez něj silnější…

Proč jste vynechal předešlé dva zápasy?

„Nebylo to kvůli tomu, že bych se šetřil, to vůbec ne. Vím, že jedině díky utkáním se do toho můžu dostat. Měl jsem určitý druh zranění, ale v play off o tom nechci mluvit. Nebyl jsem prostě schopný nastoupit.“

Jste rád, že jste sérii ukončili takhle rychle? A můžete ušetřit nějaké síly?

„Jsme rádi, že jsme to ukončili. To určitě. Kdyby to pokračovalo, tak nevíš, jak by to dopadlo. Na druhou stranu zápasy jsou daleko těžší než tréninky a připraví tě na další kolo. Musíme se přizpůsobit, počkat si na soupeře.“

Pokud uspějí favorité, utkáte se s Jihlavou. Ta už si postup rovněž pojistila.

„Víceméně jsem s tím počítal, že pokud postoupíme, budeme hrát s ní. Suverénně vyhrála základní část, podávala nejstabilnější výkony. Ale my máme taky dost kvalitní tým, budou to šachy.“

Co jste říkal na to, jak se statečně držel Přerov?

„Bylo to vyrovnané, o tom žádná. Každý zápas se hrál do poslední minuty, možná až na ten třetí, kdy jsme rozhodli dřív. Ale i tak si pamatuju, že oni snížili na 2:5 v poslední třetině a měli přesilovku pět na tři. Kdyby ji proměnili, tak to mohlo být drama. Jsou mužstvo, které to nikdy nevzdává. Jim stačí malé nakopnutí, jeden gól a dokážou se zbláznit.“

Dorazilo 4825 fanoušků, nejvíce v sezoně. Atmosféra byla výborná, cítíte, že dostáváte pomalu město do varu?

„Pro mě jako majitele je to určitě důležitý. (usměje se) Je cítit, že je sepětí mezi fanoušky a mužstvem a doufám, že to bude pokračovat a bude se to ještě zvětšovat. Kdybychom byli milionové město, tak dostat sem pět tisíc je jednodušší, než když je nás šedesát osm tisíc. I tak je procento lidí, co jde na hokej, dost veliký. Jsme za to rádi. Věřme, že se to bude ještě zvyšovat.“

Postup do semifinále už jste zažil loni, ale pouze za střídačky. Zranění vás do hry nepustilo. Prožíváte to teď jinak? Pořád jste srdcem hráč…

„Jsem hráč, ale jsem v jiné pozici, než když jsem byl dobrej. Víceméně jsem na sebe dřív dával daleko větší tlak. To si člověk ani neužije, když jde do zápasu a ví, že musí rozhodnout. To není jednoduché. Jsem teď v jiné pozici, je to jednodušší.“

Při přesilovkách jste měnil místa, hrál jste jinde než obvykle. To abyste překvapili soupeře?

„Jde o to, že věřím, že jsme dost schopní hráči na to, abychom se mohli domlouvat a střídat to. Každý může hrát kdekoliv. Což si myslím, že bude důležitý i dál. Abychom to nehráli pořád stejně. Hlavně to bylo dané tím, že když jsem nehrál, tak když byl Vampy (Petr Vampola) na straně, docela jim to šlo. Já jsem věděl, že tentokrát nebudou čekat, že budu střílet. Což bylo i vidět, že mě tam nechali třikrát vystřelit za sebou. Akorát jsem vždycky trefil prostředek brány.“

Celý váš tým vypadal velmi odhodlaně, rval se o výsledek, byly cítit emoce. To vás musí těšit.

„Hodně jsme zjednodušili hru. Nic nevymýšlíme jako v základní části, kdy jsme z každé akce chtěli udělat super akci. Jsme schopní si počkat na naše šance, víme, že umíme dát góly z přesilovek. Soupeřům jsme dali v základní části hrozně moc šancí a gólů zadarmo. Aniž by se nadřeli. To se v play off snažíme eliminovat. Teď je to hlavně o chybách soupeře.“

Přerovský kouč Vladimír Kočara během série řekl, že tým je bez vás silnější (Celý článek ZDE >>>). Zaregistroval jste to? Chtěl vás asi trochu popíchnout, že?

„Trochu jsem to zaznamenal a musím s ním souhlasit!“ (směje se)

To byla asi psychologická válka. I to k play off patří.

„Ale ne… Já s ním i dokonce souhlasím. Ale nedá se nic dělat. Vysadil jsem se na dva zápasy, teď jsem se vrátil do sestavy. Jinak s ním souhlasím. Aspoň ode mě nikdo nic nečeká!“ (smích)