Ostrá přestřelka mezi kouči! Odválená série? To si ze mě děláš p**el! | iSport.cz

Dva favorité (Kladno, Jihlava) už jdou dál, stačilo jim pět zápasů. Stratég Dukly Petr Vlk však po rozhodující výhře vypadal, jako by mu soupeř z Litoměřic vykradl barák i s autem. Nejdřív dlouho mlčel, nic hodnotit nechtěl. Pak mu to nedalo a vypálil: „V životě jsem neviděl tolik odválených zápasů. Někteří hráči Litoměřic toho víc odleželi na ledě, než odehráli.“

Jasně že naštval vedle sedícího Daniela Tvrzníka. Tohle nemohl nechat jen tak. „Je to opravdu přes čáru. Nebudu poslouchat takové nesmysly. To nemyslíš vážně! Petře, sorry, ale to si ze mě děláš prdel,“ reagoval rázně kouč Litoměřic, které na Vysočině padly 2:4, a sezona jim skončila. Za okolností, které zástupce svazového projektu těžce kousal. „Moc nerozumím metru rozhodčích, Petr asi bude mít jiný názor,“ mrknul Tvrzník na Vlka. Trefil se. Jeho protějšek si při těchto slovech dal svou obrovitou dlaň před obličej a mnul si oči.

VIDEO | Tisková konference po 5. zápase čtvrtfinále

Jeho kolega se rozohnil. „Celou sérii jsme odehráli naprosto férově,“ zvýšil hlas. „Neviděl jsem z naší strany jediný likvidační zákrok. Běžte se podívat na Aleše Pavlase. Má několik tržných ran v obličeji a po zákroku Pekra zápěstí jako já dva bicepsy. Každý zápas hraje pod prášky a injekcemi. Kdybychom sestříhali likvidační zákroky na naše hráče, na hlavu a podobně, tak by stáli další kluci. Po vašich zákrocích jsou pomlácení. My jsme si nestěžovali, nebrečeli, nepodávali žádné protesty. A ty mi řekneš, že jsme to odváleli?! Tvoji hráči tam skáčou a nikdo si nestěžuje na rozhodčí,“ uzavřel emotivně Tvrzník.

Vlk při jeho proslovu mlčel. Co se mu honilo hlavou? Nejspíš zhruba tohle: „Co je to proboha za řeči? Byl jsem asi na jiném zápase.“ Tvrzník jel dál. „Nechci hodnotit, jestli nás rozhodčí poškodili nebo ne. To v žádném případě. Musím se podívat na video. Ale ta vyloučení před druhým a třetím gólem jsem neviděl. Možná je na videu uvidím,“ pokračoval. Vlk se díval na druhou stranu, celý spor ho evidentně nudil. „Řekl bych něco, co bych nechtěl. Dál to hodnotit nebudu,“ oznámil bývalý reprezentant. Mluvčí vycítil dusno a tiskovou konferenci radši rychle ukončil.