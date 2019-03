Peklo v Havířově! Prospal kropil fanoušky, sudí ho uklidili do kabiny | iSport.cz

Českobudějovický mančaft neproměnil v pátek mečbol a prohrál na domácím ledě 2:3. Do duelu v Havířově navíc také nevstoupil vůbec dobře. Ondřej Procházka po 109 vteřinách hry otevřel skóre.

Zásadní věci se ale odehrávaly také na tribuně... Fandové Havířova rozvinuli před startem střetnutí velké modrobílé choreo doplněné nápisem "Vojna a mír," kde druhé slovo bylo přeškrtnuté. Výmluvný slogan: po ostrém dohrání se na ledě svíjel domácí forvard Tomáš Gřeš, který s krvavým šrámem v obličeji musel na ošetření do kabiny, a začalo peklo. Na hostující střídačku létaly nadávky, ke kterým se postupem času přidaly i kelímky od piva.

Trenér Motoru Václav Prospal, kterého od několika zásahů uchránil jen plexisklový kryt, ataky nerozdýchal a začal domácí příznivce zkrápět vodou z petlahve. Jeden z jeho svěřenců častoval diváky vulgárními nadávkami, security zřízenci okamžitě obstoupili budějovickou střídačku, aby snad nedošlo k fyzickým atakům. A do akce museli i rozhodčí.

V 17. minutě Prospala sudí Pavel Obadal a Jakub Koziol vykázali. Dvojnásobný mistr světa a majitel bronzu z olympiády v Turíně překlouzal za hromového pískotu 3353 fanoušků ledovou plochu a zmizel do útrob stadionu.

VIDEO: Podívejte se na záběry z celého incidentu





Ztráta šéfa střídačky ale Motorem neotřásla. Půl minuty před koncem úvodního dějství vyrovnal, když Jakub Babka tečoval nahození Zdeňka Kutláka. V 26. minutě při hře čtyř proti čtyřem otočil stav Martin Jandus a v polovině utkání zvýšil v početní výhodě čtyř proti třem Zdeněk Doležal. Čtvrtá pojistka přišla do prázdné branky a České Budějovice se mohou těšit na semifinále první ligy.

"Konec první třetiny byl začátek lámání zápasu, rozhodčí hodně vylučovali, my jsme dohrávali utkání na tři pětky. Pak už to bylo velmi těžké," řekl domácí útočník Ondřej Procházka.

Páni v pruhovaném v duelu rozdali po šesti trestech na dvě minuty na obou stranách, Kotala s s Pavlínem navíc ještě vyfasovali osobní desetiminutová vyloučení.

"Havířov měl výborný vstup do utkání, ale v závěru třetiny se nám podařilo srovnat a pak zápas otočit. Musím pochválit hráče, jak zvládli tlak a otočili vývoj utkání. Dnešní výhra proti výborně hrajícímu soupeři, stejně jako v celé sérii, je pro nás nesmírně cenná. Věděli jsme, že jsme sice mírným favoritem, ale proti výbornému týmu Havířova to bylo opravdu těžké. O to více jsme rádi, že jsme to zvládli a postoupili," citoval kouče Motoru Prospala klubový web.

„Dva hráči se nám zranili, další byl vyloučen do konce zápasu, a to proti tak silnému týmu a navíc ještě vícekrát v oslabení nešlo. Na tlak už jsme pak neměli síly. Přesto musím před týmem smeknout, co v sérii dokázal,“ přidal svůj pohled na věc havířovský Jan Režnar.