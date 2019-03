Vsetínský kapitán Jonák po debaklu od Motoru: Můžeme z toho udělat výhodu | iSport.cz

V čem je váš problém v sérii?

„Strašně se nadřeme. Přitom jsme do toho paradoxně vstoupili líp než v pátek. To jsme chtěli. Bušili jsme na vrata, jak se říká, ale ne a ne to tam spadnout. Pak to sklouzne k takové křeči a ve finále je jedno, jestli to skončí 0:2 nebo 0:6. Člověk se tam dře, oni ujedou a dají gól. Na hlavu to bylo docela těžké.“

Soupeři zatím vychází všechno, co?

„Budějovice proti nám asi hrají daleko účelnější hokej než Prostějov ve čtvrtfinále. Hrají jednoduše a zatím s tím slaví úspěch. Daleko víc si hlídají zadní vrátka než v základní části. Jsou konsolidované do obrany a nám to dělá potíže se přes ně dostat. Dvakrát víc se nadřeme, abychom něco udělali. Už v pátek jsme nedokázali dostávat puky do brankoviště. Ve druhém utkání se to asi trošku zlepšilo, ale musíme být chytřejší. Chybí nám i štěstíčko, možná klid.“

Co teď s tím?

„Z naší nevýhody teď můžeme udělat výhodu. S Prostějovem jsme vedli 2:0 a dostalo se to do sedmého zápasu. To samé se může stát i teď. Rozhodně ale budeme muset něco změnit. Máme dva dny na to, abychom si to rozebrali. Jedeme do Budějovic vyhrát a vrátit sérii k nám. Je třeba to hodit za hlavu a věřit, že to tam začne padat.“

Cítíte, že se od vaší lajny čeká v play off víc?

„Každý má v týmu nějakou pozici. My jsme od toho, abychom dávali góly. Třeba v přesilovkách, které se nám vůbec nedaří. Musíme si k tomu sednout a říct si, že takhle to nejde. Nepřijde mi, že by nám Budějovice věnovaly zvýšenou pozornost. Prostě hrají kompaktně, všechny lajny dozadu. To dělá problémy nám všem.“

Po vysoké porážce 0:6 vás fanoušci vytleskali. Co na to říkáte?

„Vsetínští fanoušci jsou v České republice ojedinělí. Tohle jsem nikde nezažil a asi to nikde jinde nezažijete.“