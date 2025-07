Jiná Plzeň bez kapitána. Pevný zadek i varianty do ofenzivy. Co je se Souarém?

Viktoria zůstává v přípravě na hřišti výsledkově stoprocentní, mužstvo dobře pracuje i na soustředění v Rakousku. Proti Botosani a Osnabrücku udržela Plzeň nulu vzadu, ačkoliv nastoupily odlišné obrany i brankář. Střelecky se prosazovali útočníci – v pátek dvakrát Matěj Vydra, o den později rozhodl Prince Adu.

V mužstvu se utváří nové vazby, trenéři už do zápasů vypustili všechny letní posily – Karla Spáčila, Adriana Zeljkoviče, Tomáše Ladru i Denise Višinského. Na pozici pravého wingbeka vypadá zajímavě mladík z béčka James Bello, v sobotu proti Osnabrücku trefil břevno. V obou zápasech byl aktivní Tom Slončík, do týmu zapadl svou technikou Ladra. Po těžkém zranění se do kádru áčka vrátil útočník Christophe Kabongo.

„Chceme, aby kluci měli víc prostoru. Je tady hodně nových hráčů, bylo by nefér, aby dostali jeden poločas a tím bychom s nimi skončili,“ pověděl po páteční výhře s Botosani asistent Jan Trousil. „Máme plán, chtěli jsme vidět hráče, jak vypadají v jiném rozestavení proti ambicióznímu, pracovitému soupeři,“ doplnil o den později po Osnabrücku druhý asistent Marek Bakoš.

Nový systém po odchodu Kalvacha

Plzeň se na hřišti mění, také proto, že už není k dispozici kapitán a režisér ve středu pole Lukáš Kalvach, který odešel do Katar SC. Typologicky podobný hráč v kádru aktuálně není, Viktoria reaguje úpravou herního stylu. Ve chvíli, kdy je na hřišti Zeljkovič, čistá defenzivní šestka, používá nové rozestavení 3-1-4-2 se dvěma ofenzivními desítkami a dvěma hroty.

V novém systému vyniknou technické dovednosti Slončíka, Ladry či Panoše, druhou variantou je osvědčená a ofenzivnější varianta 3-4-3. V obou zápasech v Rakousku byla Plzeň silná na balonu, hráči dobře kombinovali. Potěšující je funkční defenziva, byť v obou zápasech nastoupily dvě odlišné stoperské trojky a protočili se gólmani (Martin Jedlička a Florian Wiegele). V některých případech byla mezihra příliš pomalá a sterilní, na tom musí tým ještě zapracovat.

Do zápasů v Rakousku ještě nenaskočil Lukáš Hejda, který před odjezdem trénoval individuálně a teprve se dostává do zápasové kondice. Bohužel po přípravě s Komárovem, posledním zápasem v Česku před odjezdem do Westendorfu, odpadl Cheick Souaré. Do akce ho na herním kempu podle informací Sportu nepustily lehké svalové problémy. V jeho případě jde o značnou nepříjemnost, po dlouhé pauze potřebuje odehrát v zápasech co nejvíc minut.

„Máme ze zápasů dobré poznatky, jsme spokojení. Soupeř byl jiný, německý fotbal je trošku odlišný, než rumunský. My jsme se soustředili na své věci,“ zmínil Bakoš po výhře s Osnabrückem.

Viktoria má na ideální vyladění do sezony před sebou v Rakousku ještě dva zápasy – v úterý nastoupí proti polskému Górniku Zabrze, generálka je v plánu v sobotu s Bochumí.