Kladno rozdrtilo Jihlavu 5:1, trefil se i Jágr. Motor ČB - Vsetín 2:0 | iSport.cz

Jaromír Jágr prvním gólem v play off v českých soutěžích od roku 1990 pomohl Kladnu ve třetím semifinále první ligy k výhře 5:1 nad Jihlavou. Jeho spoluhráč Tomáš Plekanec přispěl gólem a nahrávkou, Rytíři v sérii vedou 2:1.

Jágr se naposledy prosadil ve federální lize 12. března 1990 ve druhém utkání o bronz proti Litvínovu. Tehdy v osmnácti letech skóroval dvakrát, prohru 4:5 ale neodvrátil.

V úterý měl Jágr první šanci v páté minutě, jenže kladenský majitel nastřelil jen brankáře Honzíka. Rytíři přetavili tlak v první trefu v desáté minutě. Vampola odebral Štebihovi v obranném pásmu Jihlavy puk a našel Melku, který z levého kruhu zamířil přesně ke vzdálenější tyči.

I Jihlava dokázala zaútočit. Největší příležitost si paradoxně vytvořila při kladenské přesilovce, kdy se Dostálek dostal do samostatného úniku, s nímž si gólman Cikánek poradil.

Do druhé třetiny vstoupila aktivněji Dukla a odměnou jí byla v 31. minutě vyrovnávací branka při čtyři na čtyři. Na trestné lavici v tu chvíli seděli Jágr se Skořepou. Obrana Kladna nechala před brankou zcela osamoceného Bezúcha, který nepohrdl Jiránkovou nahrávkou.

Jenže Středočeši odpověděli dvěma trefami. Nejprve ve 34. minutě dopíchl Melka puk zblízka za Honzíka a o 64 vteřin později přišla v přesilové hře Jágrova chvíle. Plekanec ho vybídl ke střele z levého kruhu a druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL ranou z první z pokleku na bližší tyč zvýšil na 3:1.

V 45. minutě přidal čtvrtý zásah Kladna po závaru před brankou Kehar a o tři minuty později se z trestného střílení prosadil Plekanec.

Jágr v úterý nastoupil k prvnímu plnohodnotnému zápasu play off v českých soutěžích od 1990, kdy získal s Kladnem ještě ve federální lize bronz. V minulém ročníku se mu sice započítalo 10 utkání v prvoligovém play off, ale vždy naskočil jen symbolicky kvůli startům nutným pro účast v baráži o extraligu. Do té se ale po zranění nestihl vrátit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:32. Melka, 33:29. Melka, 34:33. Jágr, 44:26. Kehar, 47:43. Plekanec Hosté: 30:08. Bezúch Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Zajíc, Nash, J. Říha, Kehar, Lakos, Svedlund, Zelingr – Jágr (A), Plekanec, Redlich – Melka, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – T. Kaut, Kružík, Kubík. Hosté: Honzík (Brož) – Štebih, Kajínek (A), J. Pohl, Matějíček, Suchánek, J. Holý, Půža – Anděl, Skořepa (C), Pekr – Harkabus, Čachotský, Dostálek – Jiránek (A), A. Zeman, Bezúch – Klíma, Osmík, Hrníčko. Rozhodčí Šindel, Obadal – Hejl, Podrazil Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků

Vsetín ani potřetí nedal gól

České Budějovice porazily Vsetín i potřetí a po triumfu 2:0 je dělí poslední krok od postupu do baráže. Valaši po domácích prohrách 0:2 a 0:6 ani potřetí nevstřelili Jihočechům branku.

Ve vyprodané Budvar aréně si diváci museli dlouho počkat na úvodní gól. V 31. minutě sice domácí obránce Kutlák překonal brankáře Gábu, rozhodčí však gól neuznali, jelikož poté, co vsetínský Frolo přihrál svému gólmanovi ztracenou hokejku, přerušili hru a hostujícího beka vyloučili.

Motor se dočkal ve 43. minutě v početní výhodě. Útočník Doležal těsně před levým kruhem tvrdě vypálil a Gába jeho pokus vyrazil před sebe na Karabáčka, který otevřel skóre. Pojistku do prázdné branky při vsetínské power play přidal útočník Čermák.