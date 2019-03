Vampola posunul Kladno k baráži: Jsme lepší. Hrajeme hokej, ne šachy | iSport.cz

Podruhé v řadě jste doma porazili Jihlavu. Díky středeční výhře jste navíc jen krok od postupu do baráže. Jaké jsou dojmy po zisku třetího bodu v sérii?

„Myslím si, že dojmy jsou výborný. Byl to strašné těžký zápas, dvakrát jsme prohrávali. Jihlava hrála výborně, hrál se vyrovnaný zápas. Rozhodly malý chybičky, když soupeř šel během chvíle do tří a my jsme měli celou pauzu na to, abychom se domluvili, jak to budeme hrát. Řekli jsme si to a s velkým štěstím nám to vyšlo už na začátku. Pak už jsme to sehráli výborně. Máme tedy obrovskou radost a musíme se připravit na pátek.“

Na první přesilovku jste v zápase čekali až do 35. minuty. Předpokládám, že jste rádi, když vám zkraje třetí třetiny vyšla dvojnásobná výhoda, viďte?

„Jasně, oni měli dost přesilovek, ze kterých navíc dali dva góly. My jsme naštěstí taky dostali šanci a spadlo nám to tam. Jsem za to hrozně rád. My se snažíme soustředit na hokej a nekoukáme doprava či doleva. Věřím tomu, že ani rozhodčí moc neřešíme, i když to kolikrát nejde. Snažíme se hrát hokej a věřím, že díky tomu jsme úspěšní a vedeme 3:1.“

Na hřišti jdete se soupeři z Dukly hodně do sebe. Cítíte osobně, že je semifinále s Jihlavou hodně vyhrocené?

„Je to play off, patří to k tomu. Myslím si ale, že série je férová. Není tam nic záludného, toho si nesmírně vážím. Co se děje na ledě, zůstane na ledě. Hraje se hokej a to je v pořádku.“

Vnímáte ale i atmosféru mimo led? Třeba jihlavští trenéři dostali od kladenského kotle minimálně třikrát pivní spršku.

„Zrovna jsem jel okolo, když se něco takového událo. Moc to hodnotit nechci, tyhle věci jdou mimo mě, soustředím se na hokej a dovolím si říct, že na ledě jsme lepší. Z toho důvodu to tak vypadá. Je to hokej, žádné šachy. Samozřejmě by to mělo být v nějaký rovině a nepřesahovat určitou hranici fair play, aby se někomu něco nestalo. My hrajeme na ledě fair play, tak věřím, že to bude i mimo led.“

Když jste vstřelil pátý pojistný gól do prázdné branky, bylo zřetelně vidět, že si play off užíváte. Je to tak?

(s úsměvem přemýšlí) „Hraju tady, protože si chci něco splnit, třeba na závěr kariéry. Je to přesně to, proč sem jsem šel. Vyprodaná hala, úžasné atmosféra, máme výbornou partu, která táhne za jeden provaz. Z toho důvodu se i snažím si ten hokej užít a makat naplno. Na druhou stranu si to chci i užít. Strašně si vážím toho, že to takhle je. Udělám maximum pro to, abychom přes Jihlavu přešli a zahráli si baráž.“

Není důležité, ze které pozice do play off jdete

Na domácí dvojzápas bylo v obou případech vyprodáno. To vás jistě muselo nabudit, že?

„Lidi v Kladně jsou skvělí. Myslím si, že to cítí úplně stejně jako my. Jsme na stejné lodi. Je to náš další hráč. Ženou nás dál. Věřím, že i díky nim jsme to zvládli. Patří jim za to velký dík. Spolu jsme silnější. Doufám, že pojede co nejvíc fanoušků do Jihlavy, abychom to společně zvládli.“

V sezoně jste dlouho čekal, než se k vám na ledě přidá Jaromír Jágr, nakonec se přeci jen dostal na led a k tomu ještě s Tomášem Plekancem. Splňuje i tento faktor kritéria, se kterými jste do Kladna přicházel?

„Určitě. Je to strašně důležitý, když tady máme tyhle hráče, protože tým je hned silnější, o tom žádná. Můžeme to tak nějak rozprostřít mezi zkušený hráče. Pak jsou tady bojovníci a mladí kluci, kteří jsou prostě srdcoví Kladeňáci. Parta je hrozně důležitá a jsem rád, že se nám s ní povedlo dostat se až sem. Samozřejmě, že poslední krok je hodně těžký, ale když budeme hrát pořád stejně, tak věřím, že to urveme.“

Jaký poslední krok musíte udělat pro to, abyste urvali čtvrtou výhru a postoupili?

„Připravit se na pátek. Musíme jít třetinu po třetině a brát to tak, jako by to byl náš poslední zápas. Věřím, že to v Jihlavě vyjde. Uděláme všechno.

Čekal jste před začátkem semifinále, že se bude vyvíjet série jinak proti vítězi základní části?

„Není důležité, ze které pozice do play off jdete. Samozřejmě máte výhodu, že začínáte doma, ale můžu říct, že jsem byl rád, když jsme začínali v Jihlavě. Tlak byl na nás trošku menší. My jsme se před play off semkli a bylo strašně důležitý, že už v prvním kole s Přerovem jsem cítil, jak tým jde za nějakým společným cílem. Teď se to ukazuje i s Jihlavou. Trošku si to vítězství užijeme a druhý den se začneme připravovat na pátek."

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:01. Jelínek, 28:00. Svedlund, 40:22. Zikmund, 43:02. Lakos, 59:28. Vampola Hosté: 13:36. A. Zeman, 18:46. Pekr, 30:49. Pekr Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, Svedlund, Lakos, Zelingr – Jágr (A), Plekanec, Redlich – Melka, Vampola (A), J. Strnad (C) – Jelínek, Machač, Zikmund – Kružík, T. Kaut, Kubík. Hosté: Honzík (Brož) – J. Pohl, Štebih, Matějíček, Kajínek (A), J. Holý, Suchánek, Půža – Pekr, Skořepa (C), Anděl – Dostálek, Čachotský, Harkabus – Bezúch, A. Zeman, Jiránek (A) – Hrníčko, Osmík, Klíma. Rozhodčí Souček, Veselý – Bosák, Maštalíř Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5200 diváků