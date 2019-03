Třikrát zlitý pivem! Nechápu to, štvalo kouče Jihlavy. Kladno se omluvilo | iSport.cz

Těsně po zápase v Kladně se mezi novináři řešilo, jestli vůbec dojde na hodnocení koučů obou týmů. Tato otázka se naskytla vzhledem k předchozí tiskové konferenci, která trvala jen 20 vteřin, a jihlavský trenér František Zeman během okamžiku stihl říct, že Rytířům pomohli k výhře rozhodčí. Vůdci střídaček dvou nesmiřitelných rivalů ale nakonec dorazili a slova se jako první ujal hostující Petr Vlk.

Po úvodním shrnutí zápasu se rázem opřel do kladenských fanoušků, kteří ho při průchodu kolem domácího kotle třikrát skropili chmelovým mokem. „Nemůžu si to odpustit. Nezlobte se na mě, ale abych byl třikrát za utkání politý pivem, to mi připadá… Od týmu s takovou tradicí, který pomýšlí na extraligu a má takhle vychovaný fanoušky. Jediný, co já dělám, že bych na ně reagoval, je vůle dovézt svůj tým k vítězství. Nic jiného. Nedostali jedinou příležitost k tomu, aby po mě piva lili,“ řekl Vlk udiveným tónem.

Hned po první dvacetiminutovce šel trenér Dukly za rozhodčími a ptal se, jestli bude zmínka o fanoušcích kropících pivo v zápise. Byl prý ujištěn, že ano a od druhé třetiny Vlka doprovázela pořadatelská služba. Možnosti jít přes led nevyužil a pořadateli druhou stranou veden nebyl. Plastové půllitry s pivem tedy nadále létaly v bouřlivé atmosféře, kterou tvořila beznadějně vyprodaná hala.

„Doufal jsem, že už k tomu nedojde, ale stalo se to. My chceme akorát vyhrát, nepřijeli jsme fanoušky provokovat. Nechápu, proč se musí takhle chovat,“ prozradil Vlka. Svého oponenta i celého realizačního týmu hostů, který schytal pivní sprchu, se zastal trenér Rytířů David Čermák.

„Tohle by se nemělo stávat. Nám je to taky nepříjemné, když po nás někde lijí pivo. Chápu trenéra,“ dodal kouč mužstva, které se doma velice přiblížilo k baráži. Postup může Kladno oslavit již v pátek na Vysočině.

Vlk přiznal zklamání celého týmu z toho, že se z Kladna nevracejí ani s jedním vítězstvím. K třetímu zápasu, ve kterém se trenérům Jihlavy nelíbila práce rozhodčích, se nechtěl vracet. Středeční zápas prý ale rozhodla chytrost. „Nevyhrál lepší, ale chytřejší tým. My jsme dojeli na hloupost. Dvě oslabení před koncem druhé třetiny, kdy jsme ve vedení, takhle zkušený tým s takovými hráči dokáže využít. Přestože jsme si potom něco vytvořili, tak už jsme to do branky nedostali, abychom to aspoň srovnali a mohli jít dál,“ litoval bývalý reprezentační útočník a na dálku ujistil kladenské fanoušky, že se uvidí v neděli v šestém zápase série.

VIDEO: Podívejte se na sestřih 4. semifinále mezi Kladnem a Jihlavou





