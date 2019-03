Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Jihlava - Kladno 2:4. Rytíři jsou v baráži, pomohl i Jágrův gól. VŠECHNA VIDEA ZDE

Kladno je v baráži, jak vám to zní?

„Splnili jsme druhý krok, teď máme před sebou ten třetí, nejtěžší, nejdůležitější. Máme týden na to, abychom se připravili. Potom to začne. Dvanáct zápasů o všechno. Bude to hodně těžké.“

Loni jste baráž sledoval v roli kouče ze střídačky. Co vám to dalo?

„Jsou v ní tentokrát úplně jiné týmy, my jsme jediní, kdo v ní byl i minulý rok. Těžko říct, co od toho čekat. Jak na tom budou týmy z extraligy. A jak my a Budějovice. Uvidíme.“

Někdo říká, že mají extraligové týmy výhodu, že se dlouhodobě chystají. Co vy na to?

„Mají výhodu v tom, že existuje malá šance, že se někdo zraní. Protože nechávají klíčové hráče odpočívat. Na druhou stranu my jsme si prošli peklem. Tyhle dvě série vůbec nebyly jednoduché. Určitě jsme připravení na boj. Uvidíme, kam nás to dostane.“

Máte vůbec radost? Moc emocí z vás teď nejde…

(usměje se) „Jo, jasně, že mám, ale jsem unavený. Ještě jsme nic nevyhráli, náš cíl je se dostat se do extraligy.“

Jste rádi, že jste semifinále ukončili rychle?

„Budeme mít týden navíc. Někteří hráči před sérií onemocněli, proto jsem čekal, že to bude na sedm utkání. Protože minimálně šest sedm hráčů před prvními zápasy netrénovalo. Ale byl jsem překvapený, že se vrátili bez tréninku a uhráli jsme tady předtím jedno povinné vítězství. Teď se budeme muset dát dohromady.“

Mužstvo působilo velmi bojovně, z toho musíte mít radost.

„Věřím tomu, že máme čtyři kvalitní lajny. Obránci hráli výborně, gólman skvěle chytal. Ale čeká nás třetí krok. Nejdůležitější. Baráž je o něčem jiném. Jiná strategie, taktika.“

Týmy, které byly v extralize, v poslední době hodně prohrávaly. Nemůže to na nich nechat stopy?

„To není tak důležité. Nechci předbíhat. Sám jsem zvědavý na první zápas. Ale zase – je to jenom jedno utkání, bude to měsíc pravdy. Hlavně se nesmíme z ničeho sesypat, když se nám to nepovede zezačátku. To bude důležité.“

Co byste řekl k vašemu gólu?

„Že šel do brány.“

Dal jste i hezčí, že?

„Ale i ošklivější! (směje se) Na to se nikdo neptá.“

Ale byla to úleva, že jste to ve 47. minutě dorazil.

„Spíš jsem byl naštvaný, že jsme pokazili nástup do třetí třetiny, hlavně naše pětka. Udělali jsme tam školáckou chybu. Toho se musíme vyvarovat. Máme dvougólový náskok do třetí části a my jim hned dáme šanci v prvním střídání. Tak zkušení hráči jako jsme my. To mě mrzelo hrozně moc. Nakonec díkybohu, že se nám podařilo dát čtvrtý gól, jinak by to byly velké nervy až do konce.“

Co říkáte na to, jak se daří Tomášovi Plekancovi?

„Samořejmě jsme rádi, že ho máme. Před sezonou s tím nikdo nepočítal, že budeme mít takového hráče. Je důležitý na oslabení, na buly. To, že nahraje na góly, že je dá, to jsme čekali. Ale tady jsou hrozně důležité i ty další věci. Hlavně oslabení. A v baráži to bude ještě důležitější, protože budeme nastupovat ještě proti zkušenějším hokejistům, kteří dokážou najít hlavně na přesilovkách volné hráče.“

Vítáte osobně pauzu, nebo byste radši hrál baráž rovnou?

„Já už ani nevím. (směje se) Nepřemýšlím o tom. Věděl jsem dopředu, že když postoupíme, bude to těžký. Někdy jdu na led a už si přeju, abych z něj byl pryč. Takový je život.“

Zvládáte to výborně, ne?

„To si nemyslím. Ale snažím se dělat maximum, co jde.“

V první třetině jste zaškobrtnul a řítil jste se na mantinel. Co se stalo? Dostal jste háček?

„To nebyl háček. Buď mě někdo zatáhl za nohu, nebo jsem šlápnul někomu na hokejku.“

A blížil jste se k mantinelu…

„To jsem viděl minulost, současnost i budoucnost ve stejnou dobu. A manťák se přibližoval. Ani nevím, jak jsem to vytočil.“ (směje se)

Bylo play off první ligy dobrá příprava na baráž? Stylem hokeje?

„To bude úplně něco jiného. To už není ani play off. To je spíše něco jako mistrovství světa. Podobný systém. Každý bod je důležitý. Hlavně je umění dokázat ušetřit síly. Tady v play off to nepotřebuješ. Protože víš, že nastoupíš další zápas proti stejnému týmu.“

Dosáhl jste toho v kariéře hrozně moc, je přesto dotáhnout mateřské Kladno zpátky do extraligy jiná výzva?

„Nepřemýšlím tak. Beru to tak, že je to sport, může se stát cokoliv. Díkybohu, že máme tu šanci. A teď záleží jenom na nás, jak se jí chopíme.“

