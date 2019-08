Vampola pokračuje v kariéře! Posílí Slavii, nabídku od Kladna nedostal | iSport.cz

Úspěch s Rytíři byl zřejmě impulsem pro pokračování v kariéře. Petr Vampola po vybojování extraligové příslušnosti pro Kladno se rozhodl znovu pustit do akce. Už to však nebude po boku Jaromíra Jágra mezi elitou, ale opět ve druhé nejvyšší tuzemské soutěži, tedy ve Slavii, kde se setká s obráncem Petrem Hořavou, bývalým spoluhráčem z Kladna.

“S Petrem jsme byli dlouhodobě v kontaktu a měli jsme o něj velký zájem. Jsem rád, že nám pomůže se zkvalitněním týmu i s výchovou mladých hráčů. Měl by pro nás být důležitým hráčem v rozhodujících situacích, v přesilovkách a ve finální fází útoku,” řekl trenér Slavie Miloš Říha na adresu ostřílené posily.

S aktivním hokejem se chystal skončit již před minulou sezonou. Vampola už v podstatě byl v hokejovém důchodu, vyslyšel však volání Jaromíra Jágra a posílil kladenské Rytíře v boji o postup do extraligy. Comebacku ve finále nemohl litovat. Služby někdejšího reprezentanta se Středočechům osvědčili nejprve v základní části, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům, i v pozdějším play off, ve kterém se rovněž podílel na postupu do baráže. V boji o extraligu si rodák ze Žďáru nad Sázavou sice připsal jedinou asistenci, svojí bojovností a přístupem se však na návratu mezi elitu výrazně zasloužil.

Někdejší kapitán libereckých Bílých Tygrů se po úspěšné minulé sezoně nebránil pokračování v Kladně. Nový kontrakt však nebyl zkušenému útočníkovi nabídnut. "Samozřejmě pro nás udělal kus práce, my jsme se ale rozhodli jít jinou cestou. Dáme šanci našim mladým hráčům. Doufám, že fanoušci budou naší cestě věřit. Pokud vím, Petr chtěl skončit již minulý rok a díky bohu neskončil. Pomohl nám dostat se do play off, hrál výborně a podílel se na postupu. Na druhou stranu měl možná v plánu skončit teď, ale ještě nekončí. Za to jsem moc rád," prozradil kladenský šéf Jaromír Jágr o konci Vampoly v dresu Rytířů.

Sám hráč se k odchodu z Kladna vyjádřil na svém Instagramu. "Novou nabídku od Kladna jsem nedostal a tak to je. Minulý rok, když už jsem měl v plánu hokej pověsit na hřebík mi JJ 68 zavolal a přemluvil mě, ať jdu ještě hrát a zkusit zabojovat o extraligu. Nakonec jsem na to kývl a jsem strašně rád, že jsem to udělal! Povedlo se nám postoupit do extraligy, byl to úžasný rok, našel jsem spoustu nových kamarádů a hlavně dvě věci, které mi udělali největší radost a to, že syn se v hokeji posunul zase o kus dál, zlepšil se, měl z hokeje radost, bavilo ho to jako mě a druha věc, to jste vy fanoušci, pro které se to hraje! Byli jste úžasní, a proto vám chci ještě jednou poděkovat za vaší obrovskou podporu, které si nesmírně vážím a zůstane mi zavrtaná pod kůží hodně dlouho."