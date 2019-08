Kladno představilo nové dresy. Jágr mluvil o bídné přípravě i Réwayovi | iSport.cz

Jak se vám líbí nové dresy, ve kterých s Kladnem nastoupíte do extraligové sezony?

„Když jsem je schvaloval, tak nemohu říct, že se mi nelíbí. (směje se) Měli jsme tři nebo čtyři možnosti, ale tato varianta vypadala zajímavě. Mně se líbily nejvíc, takže jsme šli touto cestou. Chceme dobře vypadat a hrát. (usmívá se)“

Třetí sadu ve zlaté barvě jste osobně prosadil?

„Určitě to nebyl jenom můj nápad. Třetí dres k výjimečným utkáním už je spíš takovou tradicí. Věřím, že zlatou sadu použijeme minimálně ve dvou utkáních.“

Objevuje se na nových dresech nějaký prvek, se kterým jste přišel vy sám?

„Kdepak. Většinu dělal Jirka (Jiří Kalla – marketingový manažer klubu) s grafikem. Z mého pohledu to můžu jen těžko popsat. Dresy jsme schvalovali před měsícem, vedle toho jsme je samozřejmě museli nechat posvětit i od BPA.“

Jste již rozhodnutí, ve které variantě budete hrát na domácích a venkovních zápasech?

„Tmavě-modré jsem… (přemýšlí) Abych byl upřímný, tak přesně neznám pravidla na novou sezonu. Ono se to pořád mění. Jedna část sezony je tak, druhá jinak. Zlaté dresy ale budeme určitě používat při nějaké zvláštní příležitosti. Možná na Vánoce, k nějakému historickému zápasu, proti speciálním týmům… Uvidíme.“

Na slavnostní zahájení sezony přišlo poměrně dost fanoušků. Řekl byste, že se akce povedla?

„Určitě. Samozřejmě to nebylo jen o představení dresů, bylo to spojené s autogramiádou, děti tady měly hry. Myslím, že jsme udělali krásné odpoledne pro kladenské fanoušky, kteří si to určitě zaslouží. Drželi s námi posledních pět let v pralesní lize a hrozně si přáli, abychom postoupili do extraligy. Snažíme se jim to vrátit.“

Jágrův dobrý skutek! Při představení nových dresů jeden věnoval postižené fanynce

Na pódiu jste působil docela optimisticky, výsledky v přípravě, ve které Kladno ani jednou neporazilo extraligový tým, však úplně zářné nejsou. Jak se to ve vás nyní mísí?

„Proč plakat, když soutěž ještě nezačala? Jedna věc je být optimistou, druhá věc je být realistou. Samozřejmě výsledky nejsou takové, jaké jsme očekávali. Osobně jsem si představoval, že to bude o něco lepší, i když jsem čekal, že to bude těžké. Na druhou stranu start je teprve před námi. Je vidět těch pět let, které jsme absolvovali v první lize. Prostě jsme se přizpůsobili hokeji z druhé nejvyšší soutěže. Není to tak jednoduché se adaptovat do extraligy. Nepůjde to tak, že lusknutím prstu budeme ze dne na den lepší. Nějakou dobu nám to potrvá. Nejrychleji nás do toho dostanou utkání. V přípravě jsme sice ani jednou neporazili extraligový tým, máme ale na čem pracovat.“

Vampola? Chtěli jsme jít jinou cestou

Sám jste nedávno prozradil, že aktuálnímu kádru věříte. Znamená to tedy, že již žádná posila pro Rytíře na začátku sezony nepřichází v úvahu?

„Víš co, ono to je dost složitý. Tím, že hraješ baráž, která končí koncem dubna, máš jen týden na to sehnat volné hráče. Většina z nich už je však v té době stejně podepsaná. Nemůžeš podepisovat během sezony, protože nevíš, jakou soutěž budeš hrát. Další věc je, že jsme většině našich hráčů slíbili, že když si extraligu vybojují, tak si jí zahrají. Myslím si, že i díky tomuto rozhodnutí jsme postoupili. Byla to pro kluky extra motivace. Nyní si můžou extraligu doopravdy zahrát, máme totiž spoustu kluků, kteří s ligou nemají žádné zkušenosti. Věřím, že budou chtít ukázat, že jsou stejně dobří jako extraligoví soupeři. Bude záležet jenom na nich a na tom, jak si zvykneme na extraligové tempo. Opravdu je to rozdíl. Nečekal jsem, že bude tak velký, ale skutečně je.“

Změnila se nějak po měsíci situace ohledně Martina Réwaye?

„Nejsem typ člověka, který bude měnit názor ze dne na den. Vůbec si to nemyslím, ani bych to nechtěl dělat. Jsem člověk, který se snaží mít trpělivost a dát tomu čas. Co si budeme povídat, Martin toho za poslední tři roky moc nenahrál. Když jenom trénuješ a hraješ jen přípravné zápasy, tak je opravdu těžké se do toho dostat. Z mého pohledu to nebude jednoduché, na druhou stranu když dostane čas a prostor na ledě, nejde přehlédnout, že je extrémní talent. Jak dokáže odehrát jeden na jednoho, jak umí nahrávat, jak vidí hru… To jsou věci, které se jen tak nenaučíš a vlastně je ani neztratíš. To prostě máš a Martin to má a nezapomněl to. Jde spíš o to, že se musí dostat do fyzické kondice. K tomu se ale dostaneš jedině v zápasech.“

Je tedy pravděpodobné, že s Kladnem začne extraligu?

„Já věřím, že ano.“

Zmínil jste hráče, kteří Kladnu vybojovali postup v baráži. Jedním z nich je Petr Vampola, který sice po sezoně v týmu skončil, angažmá na příští rok však stále hledá. Je tedy šance, že by se ještě k Rytířům vrátil?

„Nerad bych tuto otázku nějak konkretizoval. Musíme to prostě brát tak, jak to je. Petr Vampola nyní na Kladně není. Samozřejmě pro nás udělal kus práce, my jsme se ale rozhodli jít touto cestou. Dáme šanci našim mladým hráčům. Doufám, že fanoušci budou naší cestě věřit. Uvidíme… Není všem dnům konec. Pokud vím, Petr chtěl skončit již minulý rok a díky bohu neskončil. Pomohl nám dostat se do play off, hrál výborně a podílel se na postupu. Na druhou stranu měl možná v plánu skončit teď, ale ještě nekončí. Za to jsem moc rád. Nikdy nevíte, jakým směrem jeho kariéra ještě povede.“

Vypadá to, že fanoušci za vámi budou v sezoně stát za jakékoliv situace. Je to pro vás osobně důležité, aby silné pouto mezi klubem a fanoušky fungovalo?

„Samozřejmě. Jádro našich fanoušků vždycky stálo za námi. Mohlo se stát, že nebyli se hrou spokojení, ale pokaždé přišli. Toho si moc vážíme. Na druhou stranu my potřebujeme minimálně pět tisíc skalních fanoušků, srdcařů, kteří přijdou na jakékoliv utkání, i když se nám nebude dařit. Sami totiž dobře víme, že jsme v těžší situaci než ostatní mužstva, žádného velkého sponzora nemáme. Byl bych rád, aby si naši fanoušci uvědomili, že oni jsou v podstatě spolumajitelé. Bez nich to dělat nemůžeme. Samozřejmě nám ohromně pomáhá i město, hlavně v posledních pár měsících. Myslím, že spolupráce mezi klubem a městem je perfektní. Doufám, že minimálně další tři roky vydrží.“

Tři týdny před začátkem extraligy klub ještě nespustil prodej permanentek. Proč zatím vyčkáváte?

„Tuto otázku dostávám docela často. Je pravda, že v tom mám prsty já. Má to více důvodů, proč jsme ještě nerozjeli prodej. První věcí je, že jsme museli dokončit smlouvu s prodejcem lístků. Další věcí je, že chci být spravedlivý a férový ke všem. Vím, že lidé můžou určitou situaci kritizovat a nadávat, na což jsem si za poslední půlrok zvykl. Věřím, že kdybychom s prodejem začali hned po sezoně, kdy by to byl pro nás jistě největší boom, tak by se spousta lidí ozývala, že je to podvod, protože v týmu není Plekanec. Přesně tohle jsme věděli. Beru to tak, že jsme spravedliví, že čekáme do poslední chvíle. Fanoušci, kteří nás budou chtít podpořit, si permanentku koupí a přijdou. Vědí, jaký máme mančaft a jak jsme posílili. Nemyslím si, že je problém, když ti permanentka sedí v kredenci tři měsíce nebo čtrnáct dní. Možná je to i výhoda, protože mají fanoušci menší šanci, že permanentku ztratí. (směje se) Alespoň tak to vidím.“

Jak vy osobně se cítíte po téměř měsíční přípravě?

„V některých zápasech jsem se cítil lépe, v jiných hůř. (přemýšlí) Nějaká kila jsem shodil, takže bych na tom měl být líp, ale pořád vím, že soutěž začíná až za dvacet dní, takže mám ještě spoustu času.“

V rámci přípravy vyráží Rytíři v příštím týdnu na turnaj do Itálie. Můžete potvrdit, že nebudete chybět v kladenské výpravě?

„Je to v plánu. Doufám, že se do té doby nic nestane.“