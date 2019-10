Moderna s klasikou. Překvapení první ligy velí Holaň, na postup nemyslí | iSport.cz

Vyšlápli si na Jihlavu i České Budějovice, poměrně překvapivě se drží v popředí Chance ligy. Dvanáct zápasů, deset výher! Vladimír Svačina v první trojce kanadského bodování, obránce Patrik Husák mu je těsně v patách. Ve středu sice tým Miloše Holaně podruhé v sezoně padl (v Chomutově 3:8), ale jinak ukazuje výbornou formu.

Čekal jste až tak dobrý start do soutěže?

„V prvé řadě musím říct, že takový start nečekal nikdo. Ani ve snu. Kluci si to užívají, ale jdeme dál s pokorou a respektem. Když se tohle mužstvo tvořilo, zvolili jsme takovou kombinovanou letní přípravu – moderna s klasikou.“

Co to znamená? Mixovat modernu s klasikou?

(zasměje se) „Nové prvky jsme zařadili s novým kondičním trenérem Tomášem Bystroněm z FitParku a k tomu jsem přidal moji klasiku. Trénuju patnáct let, nějaké zkušenosti už mám. Jsem zastáncem dobré fyzické kondice, ale posledních šest let jsem letní přípravu nedělal, nechal jsem si poradit. Do přípravy jsme zařadili i mezi hráči nepopulární běhy a testy ukázaly, že fyzická kondice byla po přípravě velice dobrá. To je základ.“

Od koho jste si nechával poradit?

„Od kondičního i od lidí, kteří v oboru dělají delší dobu. Třeba od Vladimíra Vůjtka, o toho se můžu vždycky opřít. Nebo od kluků z NHL, například s Romanem Polákem jsme jeho přípravu z Dallasu probírali. Máme se od čeho odrazit. Právě v letní přípravě jsem poznával charaktery hráčů, na ledě se pak mužstvo tvořilo, sedalo si to. Hodně nám pomohl příchod Vládi Svačiny, to je neoddiskutovatelné. Jeho souhra s obráncem Husákem v přesilových hrách je parádní. Myslím, že jsme se i trefili do složení pětek. Neznámá pro nás byl mladý gólman Foltán (22 let), nikde nechytal jako jednička. Ale vsadili jsme na něj a vyplácí se to. Ovšem opakuji, je to začátek, vypadá to krásně, ale za měsíc to může být jinak. Sled zápasů pondělí, středa, sobota je šílený. Do toho cestování, tabulka může za chvíli vypadat jinak. Máme svůj cíl. I když to teď může znít blbě, tak v prvé řadě chceme do osmičky. Přinést do Poruby play off.“

V předešlých sezonách jste působil v extralize, je rozdíl v přípravě na elitní soutěž a první ligu?

„Myslím, že ne. Kondice je základ všude. Hokej je i v první lize náročný, nevidím v tom velké rozdíly. Pravda je, že první liga je ulítanější. Ale když my začneme hrát ulítaný styl, tak zápas nezvládneme. Když si kluci uvědomí taktickou stránku, vyhráváme. Je to i o herní inteligenci hráče.“

První prohru jste si připsali teprve minulý týden na Slavii (2:6). Tam jste lítali?

„Lítali. Chtěli jsme hrát hokej nahoru dolů, ale na to nemáme hráče. Mám rád výraz moderní hokej, ale hokej je dávno vymyšlený. A když se do něj taktika nezapojí, nenaordinuje se taková, která daným hráčům sedí, tak to nefunguje. Hrát moderní hokej, neustále napadat, na to musíte mít typy hráčů. Já až takové bruslaře v týmu nemám. Taktika musí vycházet z daného kádru. Nechci dělat chytráka, ale my máme mužstvo nějak složené. Přál jsem si, aby to bylo hlavně z domácích hráčů nebo kluků z regionu. A když přijde někdo odjinud, musí být lepší. Někdy se to povede, někdy ne.“

Že bude sbírat body Vladimír Svačina, se čekalo. Co ale říct k obránci Patrikovi Husákovi? Konec minulé sezony dohrával v mistrovském Třinci, ale na beka předvádí neskutečnou palbu.

„Je to jeden z nejlepších ofenzivních obránců v této soutěži. Na jeho hře je to vidět. Musíte u něho trošku přehlížet práci do defenzivy, je podobný herní typ jako Marek Trončinský, kterého jsem měl v Pardubicích. Taky strašně rád hraje, je soutěživý a naštvaný, když nejde na led. Mám takové beky rád, protože jsou schopni rozhodnout zápas. Když jsou všichni pod tlakem a stresem, takoví beci jsou schopní vymyslet něco extra. Jsme rádi, že podepsal. I proto, že s kariérou skončil Ctirad Ovčačík a takového beka jsme sháněli. Je začátek, ale můžu říct, že Patrik je výborný hráč.“

Jak dlouho ještě udržíte Svačinu, než po něm skočí extraliga?

„Myslím, že jen do konce smlouvy, to je do 16. října. Sám jsem zvědavý, co to s mužstvem udělá. Sváča, to je polovina našich gólů, přesilovky... Není jednoduché takového hráče nahradit. Bojovností to samozřejmě zkusíme, ale jeho hokejovost a zkušenosti chybět budou. Sám jsem na to zvědavý.“

Jeho návrat do prvoligové Poruby byl poměrně nečekaný, Svačina věřil v extraligové angažmá. Čím je kromě bodů přínosný?

„Bylo to nečekané. S Vláďou se známe, vyšel jsem mu vstříc, začal s námi trénovat. Bylo to dobré i pro motivaci našich hráčů. Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby zůstal. Takže když se mě teď na Vláďu bude někdo ptát, budu říkat, že hraje hrozně (usmívá se). Ne, nechci nikomu bránit, aby se dostal do extraligy. Respektuji to a chápu. Jsem rád i za tuhle pomoc, že se kluci od něho mohou něco naučit.“

Před sezonou s vámi trénoval i Rostislav Olesz. I to pomohlo?

„Rosťa je pro mě výborný hráč, výborný člověk, klukům ukázal, jak se chová profesionál. Před tréninkem, během tréninku, i po něm. Za to jsem byl taky hrozně rád, že kluci mohli vidět, jak pracuje hráč, který má za sebou hromadu zápasů v NHL. Byly to jen tři týdny, ale byly rozhodně přínosné.“

Dlouho jste byli první, kolikrát už jste slyšel narážky na postup do extraligy?

„Právě že jsem to už slyšel a rozesmálo mě to. Je začátek, dvanáct kol. Je to skvělé, takhle začít je sen každého trenéra, ale my máme cíle postavené jinak. V prvé řadě chceme do Poruby vrátit play off. Jsme pokorní a skromní. Je třeba říct, že máme skvělého majitele, peníze chodí včas, to jsou všechno pozitiva. Pracujeme profesionálně. To jsem říkal klukům hned, když jsem přicházel. Je mi jedno, jestli je to extraliga, první liga, druhá liga. Moje práce je postavená na tom, že chci maximum po hráčích a maximum pro hráče. Podmínky a zázemí máme v Porubě na vysoké úrovni. To dělá hodně.“

Zrušila se baráž o extraligu, postup z první ligy je relativně jednodušší...

„Když budeme v play off, bude to pecka. O tohle člověk hraje. I proto, aby si postupně do Poruby našlo cestu i víc fanoušků. Zlepšuje se to. Vždycky je to o výsledcích, ale pojďme se o tomhle bavit, až budeme vědět, že play off budeme hrát. Jsem přesvědčený, že se kluci i díky výsledkům zlepšují, psychika jde nahoru. Ale znovu opakuji, je to dlouhá soutěž, hrají se tři zápasy v týdnu a to je devět bodů. Za týden může být tabulka úplně jiná.“

Co vy a návrat do extraligy? Nabídky máte?

„Já jsem v Porubě spokojený. Kdyby něco přišlo, určitě bych uvažoval. Ale jsem tady, dělám maximum pro Porubu, co přijde, přijde. Mám ty kluky rád, řadu z nich znám iks let, ještě když je třeba trénoval můj táta. Naplňuje mě to.“

Po letech jste doma v Ostravě, je i tohle plus?

„Po patnácti letech jsem doma! Všichni kolem jsou spokojení. Taťka, mamka, ségra, manželka, děti... Usmívají se, nádhera. To vám potvrdí každý trenér, že pracovat doma je nejlepší.“