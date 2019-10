Prospal o Jágrovi i české nátuře: Hráči nám mohou dát víc. Kdo ho rozbrečel? | iSport.cz

Úvod sezony zastihl Motor v dobré formě, po 13 zápasech jsou budějovičtí hokejisté na špici tabulky. Ne vždy je ale Václav Prospal s výkonem svých borců spokojený. „Nikdo není perfektní, ale když honíte perfekcionismus, tak se vám může podařit výborný výkon,“ vysvětluje bronzový medailista z Turína. V rozhovoru pro iSport Premium bývalý skvělý útočník mluvil o české hokejové nátuře, úbytku legionářů v NHL i o svém bývalém parťákovi z reprezentace Josefu Jandačovi.

Motor střídá lepší fáze zápasu s horšími a dojem z povedených dvou třetin často kalí jedna mizerná. Čím si vysvětlujete, že hráči nedokážou to, co po nich chcete, hrát celých šedesát minut?

„Ztrátou koncentrace. Svým způsobem je to naše česká nátura. Myslíme si, že to půjde najednou samo, že pro to nemusíme udělat až tolik. Neříkám, že mí hráči nechtějí nebo najednou přestanou hrát, protože si myslí, že je zápas rozhodnutý. To ne, ale dostanou se do fáze, že si řeknou: Teď počkáme na někoho, kdo přidá druhý, třetí gól. Já si pak dám ten čtvrtý a pátý. Ale takhle to nefunguje.“

A můžou z toho být problémy.

„Byl bych strašně rád, abychom dokázali udržet koncentraci celých šedesát minut. Samozřejmě nikdo není perfektní, ale když honíte perfekcionismus, tak se vám může podařit výborný výkon. Ne perfektní, ale výborný ano, a takový výkon vám dává velkou šanci v zápase uspět. Nejsme zatím schopni dát toho výborného hokeje dohromady tři třetiny. Jsme jako na horské dráze, ve hře jsou ohromné propady v koncentraci, ve hře pět na pět, jsou tam zbytečná vyloučení.“

Zmiňujete, že si každý rád dá čtvrtý gól, když už o nic nejde, k rozhodující brance při těsném náskoku se má ale málokdo. Čím to je? Přesouvají hráči odpovědnost na ostatní?

„Musíte se k tomu postavit jako lídr, což není jen tak. Není jednoduché být v týmu jedním z nejlepších. Být tím, po kom trenér na střídačce kouká a něco po něm potřebuje. Gól, nahrávku, hit, zblokovanou střelu. To, že se ve správný moment na střídačce postavíte a něco tam řeknete. Lídr pomůže v kabině a působí jako mezičlánek mezi trenéry a hráči.“

Dá se vůdcovství naučit, nebo to člověk musí mít v povaze?

„Lídrem se nikdo nerodí, lídrem se stanete. Každodenní tvrdou prací, tím, jak přistupujete k hokeji a k práci. Co uděláte pro to, abyste byl nejlepší. Máte dvě možnosti: budete svědomití a dostanete se k výšinám, nebo to budete dělat jen na oko. Ono se to ale projeví a nedostanete se nikam.“

Někdy je třeba hráče pochválit, občas naopak pokárat. Zjistil jste už, jak správně tyhle věci namixovat, aby to padlo na úrodnou půdu? Někdo si může brát kritiku osobněji.

„Každý má jinou povahu, je to hrozně individuální. Ti kluci jsou ale všichni profíci a nemůžou ode mě čekat, že s nimi budu pracovat stejně, jako jsem pracoval předtím s třináctiletými kluky. Nerad o hokeji mluvím jako o práci. Hokej není práce, je to moje láska, můj koníček, něco, co je mi v životě kromě rodiny nejdražší. A když něco děláte, musíte to dělat s vášní, s nadšením. A pokud tomu hráči nebudou dávat všechno, vy musíte být ten, kdo jim to řekne. Trenér je ten, kdo jim ukáže, co nechtějí vidět. Řekne jim to, co nechtějí slyšet. Na druhou stranu ale musí vědět, že to není osobní. Nesmí v tom být osobní antipatie, mělo by to sloužit k tomu, aby se daný jedinec zlepšil, aby díky tomu, že s vámi pracuje, mohl být o sto procent lepší hráč. A vrátím se zase k té naší nátuře – Já bych strašně rád chválil. Sám jsem byl jako hráč šťastný, když mě trenér za něco pochválil. Jenže já chválím a vrátí se mi to kolikrát jako bumerang.“

Například?