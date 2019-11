Vampola o roli mentora ve Slavii i přátelství s Vémolou a Ondráškem | iSport.cz

Restaurace v hokejovém Edenu, čas oběda. Petr Vampola usedá do rohu, co nejvíc stranou od ostatních, aby měl klid. „Tak pojďme na to, musím potom odvézt syna na trénink,“ začal povídání slávistický útočník. Nakonec mluvil hodinu a došlo i na jeho oblíbené MMA a kamarádství s Karlosem Vémolou.

Když Kladno na jaře postoupilo do extraligy, objevily se náznaky, že to pro vás bude konec kariéry. Co nakonec rozhodlo pro to, že pokračujete v dresu Slavie?

„Jednak jsem se v minulé sezoně cítil super. Výborná parta, fanoušci mi dali energii. Všechno to vyvrcholilo postupem. Po sezoně jsem dlouho čekal, neřešil jsem to. Jediným kritériem bylo zůstat v Praze. Kvůli rodině. Pak mi zničehonic zavolal Miloš Říha (trenér Slavie). Zezačátku jsem to nebral úplně vážně, ale nakonec jsem se nad tím zamyslel a Slavia z toho vyšla jako logický krok.“

Vážně v tom byla jenom Praha?

„Taky mi vyšli hodně vstříc, co se týče podmínek, které respektuje jak vedení, tak tým. A druhá důležitá věc byla, že do mládežnických kategorií vzali mého syna. S mládeží se tady pracuje opravdu výborně, takže to byl velice významný důvod, proč jsem se rozhodl pro Slavii.“

Existovala po postupu s Kladnem možnost hrát extraligu v dresu Rytířů?

„Ani nevím, nakonec jsem se o tom s nikým vůbec nebavil. Nikdo se mi neozval. Pak jsem četl rozhovor s Jardou Jágrem, kde říkal, že Kladno má jinou vizi. Takže jsem to samozřejmě respektoval.“

Sledujete po očku, jak se jim vede?

„Jo, fandím jim, samozřejmě. Zažil jsem tam krásný rok. Myslím, že vzhledem k jejich finanční situaci hrají super hokej. Nečekalo se, že budou předvádět takové výkony. Přeju jim jen to nejlepší.“

Vám se taky nevede úplně zle, ve středu jste proti Vsetínu vytáhl pět kanadských bodů. Jak na vás vlastně působí kvalita první ligy?

„Ohromně těžká soutěž. Z drtivé většiny tu jsou mladí hráči s výbornou fyzickou kondicí.