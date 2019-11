Chomutov zase dluží! Hráčská asociace volá po plnění závazků | iSport.cz

Piráti se radují ze vstřelené branky do sítě pražské Slavie • ČTK

Sezona 2018/19 se pro kdysi velmi ambiciózní Chomutov proměnila v katastrofu. Tým sestoupil do druhé nejvyšší soutěže, navíc se provalily obrovské dluhy vůči týmu. Ty dodnes nejsou uhrazeny. A hned tak nebudou. Noví majitelé se doposud drželi stvrzené platební morálky, v závěru roku z ní oficiálně vystupují. „Nejsme schopni garantovat úhradu v domluvených termínech v listopadu a prosinci 2019,“ píše v korespondenci hráčům Adam Zwettler, statutární ředitel Piráti Chomutov, a. s., a předseda klubu. Dopis má Sport k dispozici a najdete jej v placené části článku.

Jeho řádky si bývalí chomutovští hráči četli zkraje týdne a záhy dali najevo rozhořčení. Věřili totiž, že dlouhodobé martyrium s drahně opožděnými výplatami je minulostí. Ještě říjnová splátka údajně dorazila, nyní však přichází minimálně dvouměsíční výpadek. „Marně jsem žil v domnění, že domluvy platí. Nechceme nic jiného než to, co bylo sjednáno a na co máme právo,“ zlobí se Zbořil, jenž je pověřený jednáním s klubem.

Podle Zwettlera klub nemá jinou možnost než splátky posunout. „I přes jistá zpoždění jsme zatím uhradili všechny splátky splatné do října 2019, a to v celkové sumě 7,5 mil. Kč, bohužel se nám do dnešní doby nepodařilo dokončit jednání s některými