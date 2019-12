Chance liga už zná osmičku pro play off! Jihlavu čeká boj o předkolo | iSport.cz

Jihlava sice v pondělí porazila nováčka ze Sokolova 6:4, o postup do play off však bude muset porvat v horší osmičce týmů • Twitter.com/hc_duklajihlava

Hokejisté Motoru České Budějovice zdolali v 28. kole první ligy doma po obratu Havířov 5:3 a po páté výhře za sebou drží stále v čele náskok 18 bodů před druhými Litoměřicemi. Stadion i díky čtyřem brankám finského útočník Markuse Korkiakoskiho přehrál Porubu 6:1. Úspěšnou premiéru si odbyl nový trenér Chomutova Miroslav Buchal, Piráti porazili Vsetín 6:2. Po pondělním kole už je jasno o osmičce postupujících do play off a osmičce, která se o postup do předkola bude rvát ve skupině o 9. až 16. místo.