Ujčík o disciplinárce i Jihlavě: Postup můžeme chtít až s novým stadionem | iSport.cz

Jihlava sice v pondělí porazila nováčka ze Sokolova 6:4, o postup do play off však bude muset porvat v horší osmičce týmů • Twitter.com/hc_duklajihlava

Jihlavská Dukla se v Chance lize překvapivě nedostala mezi elitní osmičku, která si už zajistila postup do play off • Pavel Mazáč (Sport)

Po každém kole čeká, co na něj vybafne v mailu. Pokud nic, má radost. Znamená to, že kluby nemají důvod upozorňovat na vážnější prohřešky. „V nové sezoně toho není tolik. Rekord je zatím trest na dva zápasy a budu rád, když u toho zůstane,“ ujišťuje Viktor Ujčík. Větší starosti mu dělá „jeho“ Jihlava v Chance lize. Po rezignaci Petra Vlka dostal áčko na hrb trojnásobný mistr světa a bude mít fušku s tím, aby Duklu procpal do play off. Výsledky jsou dál bídné.

Když jste převzal jihlavské áčko, blesklo vám hlavou, že seknete se šéfováním disciplinární komise?

„Ne. Hlavou mi proběhlo mnohem víc jiných věcí. Disciplinárka tam v tu chvíli vůbec nebyla. Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Nečekal jsem, že to Vlčák (kouč Petr Vlk) položí. Máme tady spoustu problémů s mládeží, s výsledky. A najednou tohle. Nejdřív mě napadlo, jak to udělat, aby mládež fungovala, jak má. Všichni mi vyšli vstříc, za což jim děkuji. Mohli jsme se s Karlem Nekvasilem chopit A-týmu.“

Disciplinárku jste tedy opustit nechtěl?

„Samozřejmě jsem pak volal, jestli by v tom mohl být nějaký problém. Vzhledem k tomu, že dělám jen extraligu, tak nebyl. Dál se to neřešilo.“

Není zvláštní trénovat profesionální tým a k tomu vést důležitou svazovou komisi?

„Všechny věci řeším přes počítač. Když se něco děje, přijde mi mail. Jsou tam odkazy na YouTube či jiná místa, kde si zákroky prohlédnu. Nejdřív pětkrát šestkrát v normální rychlosti, potom si to zpomalím. Při rozhodování například