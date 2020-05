Nemám rád vylhávání, říká Srdínko. Dovede Vsetín do extraligy v „limitu“? | iSport.cz

Deník Sport ho nedávno zařadil do sestavy Snů historie hokeje ve Vsetíně. Brzy nato klub oznámil, že angažoval Jana Srdínka na Dopitovo místo. Bývalý řízný bek s přezdívkou Srdce se po šesti letech rozloučil se Slavií, kde dělal asistenta u áčka, a odstěhoval se znovu na Valašsko. Neváhal. Má tady kus srdce.

Jak dlouho jste nebyl ve Vsetíně? Tedy mimo zápasů se Slavií.

„Po odchodu ze Vsetína v roce 2001 jsem podepsal smlouvu na Spartě, takže jsme s rodinou zakotvili v Praze. Občas jsme si sem udělali výlet. Máme tu vzpomínky, přátele. To jsme si zachovali. Kamarádím se s Tesilem (sportovním manažerem klubu Radimem Tesaříkem), oslavili jsme s Lexou Jaškinem jeho padesáté narozeniny.“

Překvapila vás trenérská nabídka?

„Ano, byl jsem mile překvapený. Radim (Tesařík) mi volal. Vím, že kandidátů bylo víc. Jsem rád, že vybrali mě. Ve Slavii jsem měl možnost zůstat u mládeže s tím, že kdyby se mi ozval někdo ze seniorské kategorie, nebudou mi bránit. To se i stalo. Ve Vsetíně řekli, že Luboš Jenáček mi bude dělat asistenta. Známe se roky, je to výborný kluk. Nemám s tím vůbec žádný problém.“

Ani se stěhováním ze živé metropole do menšího města?

„Je tady krásná příroda. Možná si to teď budu moct víc užít než tehdy jako hráč. Když hrajete, musíte víc přemýšlet nad regenerací. Vzal jsem si s sebou kolo. Věřím, že budu mít čas projezdit nové cyklostezky. Musím tu být sám. Žena má v Praze práci, starší syn tam hraje hokej. Mladší zase ve Finsku.“

Akceptujete ambice klubu, který se chce opět rvát o návrat do extraligy?

„Vím, jak tady lidé žijí hokejem. Ambice vždycky musí být velké. Kdyby se podařilo postoupit, bylo by to něco neskutečného. Krásný dárek. Na Chance ligu byla ve Vsetíně parádní kulisa. Se Slavií jsme se sem pokaždé těšili. Hlavně jsme se mohli porovnávat s opravdu dobrým týmem.“

Jaký budete kouč?

„Snažím se klukům nedělat to, co jsem sám neměl rád jako hráč. Nechci říkat, jestli budu takovej nebo makovej. Budu se chovat tak, jak si to zaslouží situace. Na trenéry jsem měl v kariéře štěstí. Nevadilo mi, když nás kouč vypucoval. Zamlouvalo se mi, když jsem věděl, na čem jsem. Je důležité s hráči komunikovat. Mám rád nasazení, bojovnost. Chci, aby to mělo náboj a jiskru. Na klucích by měla být vidět urputnost, ctižádost. O svůj chleba by se měli rvát.“

A co rád nemáte?

„Lehkovážnost na ledě, vylhávání se. To mi vadilo jako hráči a nelíbí se mi to ani teď. Určitě budu požadovat stoprocentní přístup. Zatím to všichni do detailů pochopili a nemáme žádné výhrady. Chceme, aby chodili na zimák hrozně rádi a měli snahu se zlepšovat.“

Co se změnilo na stadionu?

„V kabině je lepší relax zóna než za nás. Pára, kádě se studenou a teplou vodou. Je to trošku zmodernizované. Samozřejmě v rámci toho, co prostory umožnily. Jinak jsou nová plexiskla, mantinely. Nádech Lapače je ale pořád stejný.“

Od kterého trenéra jste se učil?

„Rád vzpomínám, jak nás v dětství v Benešově driloval Leoš Krčma. Učil nás například techniku bruslení, což hodně kluků posunulo. Pár z nás se dostalo i do velkého hokeje. Hodně mi dal Franta Výborný, když jsem byl jako junior na Spartě. Můžu jmenovat i Pavla Hynka, Václava Sýkoru, ve Vsetíně Zdíšu Tabaru, Horsta Valáška. V Bratislavě byl Rosťa Čada. Nechci na nikoho zapomenout, to by mě mrzelo. Na trenéry jsem měl prostě kliku. Vlastně i na týmy. Skoro všude se vyhrávalo a byla dobrá atmosféra.“

Extraliga do pěti let? Teď je poslední šance

V létě 2016 vstoupila do vsetínského klubu silná společnost Robe z Valašského Meziříčí, která osvětluje americká televizní studia i pódia při koncertech světových pěveckých hvězd. Její vize? Do pěti let extraliga. Klidně i dřív. „Máme před sebou pátý rok. Ještě jsme v plánu,“ reagoval s úsměvem jednatel klubu Daniel Tobola.

Klub pustil čtyři opory do extraligy (Jeřábek, Karafiát, Jonák, Slováček), vinou pandemie koronaviru přišel o výrazný příspěvek ze vstupného v play off. Najel na utlumenější režim, na všechny peníze pro další ročník stále nevidí. Přesto má kádr téměř pokupě. Po dohodě s brankářem Davidem Gábou, který bude jedničkou, zbývá jen pár otazníků. Ty mají být vyřešeny do konce měsíce.

Po vládě Jiřího Dopity se postaví na střídačku jeho někdejší spoluhráč Jan Srdínko. Ve hře bylo víc jmen, spíš se čekal návrat Rostislava Vlacha. Na soupisce je jeho syn Roman. „Řešili jsme to nějaký pátek. Jména z regionu se nabízela, variant bylo víc. Nebylo to lehké rozhodování,“ přiznal Tobola.

Proč padla volba na bývalého asistenta ve Slavii? Také kvůli jeho nátuře. „Honza je srdcař, má emoce. Možná, že skladba týmu, která se krystalizuje, bude blízká jeho naturelu. Ke Vsetínu má silný vztah, byť je z Čech. Vrací se do prostředí, které zná dokonale,“ podotkl.

Celek z Lapače to znovu zkusí s útokem na extraligu, v níž schází už třináct let. Byť rozpočet bude nižší a jména v kádru ne tak zvučná. Černé ekonomické scénáře se každopádně nenaplnily. „Máme pořád jen ta nejvyšší očekávání. Děláme vše pro to, aby tým bojoval o nejvyšší příčky v soutěži a pokusil se o postup do extraligy. Byl by nesmysl bavit se o tom, že jdeme sezonu nějak absolvovat, odehrát,“ zdůraznil první muž klubu.

Vsetín by měl opět patřit ke špičce první ligy. V minulé sezoně skončil v základní části na třetím místě a v play off hodlal prohnat suveréna z Českých Budějovic. Na to už nedošlo. Atak COVID-19 uvrhl sport do nejistoty. „Stěžejní je, že jsme se domluvili s naším generálním partnerem, firmou Robe. Bavíme se i s dalšími. Někde máme přísliby, jinde musíme ještě chvíli počkat. Naším druhým generálním partnerem jsou diváci na Lapači. Ty taky potřebujeme,“ přál si jednatel, ať se nová sezona rozjede i s fanoušky na tribunách.

Ti by nepochybně zaplnili Lapač až po střechu, kdyby dorazil s Kladnem Jaromír Jágr. „Kéž by se dostavil,“ doufal Tobola. „Když bude Jarda hrát, bude to atraktivní pro celý český hokej. Nejen pro nás a pro Chance ligu.“