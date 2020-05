Vsetínský veterán míří do formule! Kucharczyka čeká poslední sezona | iSport.cz

Zatímco Vít Jonák (vlevo) se stěhuje do extraligy, Antonín Pechanec bude Na Lapači pokračovat • Oficiální web VHK ROBE Vsetín (Martin Vojtěch Víta)

Rozhodl se, že hokejovou kariéru zabalí. Ne že by nestíhal. Radim Kucharczyk (40) je pořád nadupaný, ve Vsetíně na něj spoléhají. Jenže přislíbil, že se bude naplno věnovat přípravě šestnáctiletého Romana Staňka, českého supertalentu ve formuli 3. Pandemie korononaviru však motoristickou sezonu zastavila a čtyřicátník nakonec podepsal na Lapači novou smlouvu. „Fakt poslední rok,“ ujišťuje útočník s více než čtyřmi stovkami startů v extralize.

Srdce má u ledu a už i na závodní dráze. Radim Kucharczyk se dlouhodobě pohybuje blízko rodiny Romana Staňka. Extrémně nadaný mladík z obce Zašová u Valašského Meziříčí se silným zázemím stáje Ferrari roste pro formuli 1 a hokejový útočník pracuje na jeho kondici. Od nové sezony to měl mít na „full-time job“. Kdyby svět nezměnil atak COVIDU-19, Chance liga by o vsetínského lídra přišla. „Nebylo to lehké rozhodnutí,“ přiznává.

Dohoda byla jasná. Útočník se čtyřmi křížky na krku hodí hokejku a brusle do kouta. I když je pro tým stále velmi platný, domluvil se v předstihu na angažmá v motoristické sféře. Na dynamickém vývoji Romana Staňka, jenž se posunul z formule 4 do formule 3, má také svůj podíl. Stará se o jeho fyzickou stránku, dohlíží na stravu. A protože tohle už není žádná „vesnická“ úroveň, s Kucharczykem se počítalo na stoprocentní úvazek. Nástup? 1. května 2020.

Platilo to do chvíle, než na planetu tvrdě udeřil zákeřný virus. „Je to de facto