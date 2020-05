Bednář zpět ve Slavii: Ale musím na to mít. Kvůli komu odešel z Hradce? | iSport.cz

Kapitán Slavie Jaroslav Bednář právě slaví čtvrtý gol do sítě Komety. Co na tom, že je momentálně bez brusle... • Michal Beránek (Sport)

Slávistická rodina je napnutá, ve hře je návrat Jaroslava Bednáře (43) do červenobílého dresu. Domluva zatím zní na letní přípravu, pak se uvidí. „Každopádně chci dál hrát hokej, mám ohromnou chuť a energii,“ hlásí třiačtyřicetiletý mazák, jenž se v rozhovoru pro iSport Premium vrací i k odchodu z manažerské pozice v hradeckém Mountfieldu, kde předtím zářil jako hráč. „Postrádal jsem silnější kompetence. Kdybych je měl, do týmu přišlo plno vynikajících hráčů,“ tvrdí čtyřnásobný ligový šampion extraligy, ruské Superligy a švýcarské NLA.

Ve východních Čechách o pracovní zápal přišel a znovu jej získal. Jak to chápat? Jaroslava Bednáře přestalo naplňovat angažmá sportovního manažera v Hradci Králové, kde narazil, zato ve druholigovém Vrchlabí při pomocných pracích pookřál a dostal znovu chuť do hráčské kariéry. „Zápasy ve Vrchlabí mě nakoply, chci pokračovat dál a hrát. Uvidíme, kde to bude…“

Asi ve Slavii, nebo ne?

„Já jsem v prvé řadě hrozně šťastný, že se podařila má vize postupu s Vrchlabím do první ligy, i když nakonec tomu chyběla euforická radost přímo na ledě. Pocit uhrát si postup proti nějakému soupeři je o dost jiný, než když se postoupí od stolu, ale taková je situace. S klukama z týmu jsme se shodli na tom, že síla našeho kádru byla oproti loňsku zase o kus větší, a společně jsme byli přesvědčení, že bychom druhou ligu s největší pravděpodobností vyhráli. Tak či onak, mise byla splněna.“

Zároveň do toho přišlo oznámení vrchlabského vedení, že hvězdný trojlístek Bednář, Sýkora, Hlaváč nebude v týmu pokračovat. S tím se počítalo?

„S tím jsme do toho šli. Alespoň já ano. Protože, co si budeme povídat, pravidelné dojíždění z Prahy do Vrchlabí je brutální. To byla velká, ale jediná překážka. Na Vrchlabí budu nesmírně rád vzpomínat, s klukama to byly neskutečné dva roky spolupráce. Hokej se tam dělá parádně, člověk se těší na každý trénink, o zápasu nemluvě. Super prostředí, perfektní lidé v klubu, výborní fanoušci. Aleš Cerman (jednatel klubu) vytvořil milé rodinné prostředí, pro práci ideální. Vyhrávali jsme, mužstvo bylo kvalitní, všichni jsme si to moc užili. Nepřišel jsem si jako na druhé lize, takové podmínky nenajdete mnohdy ani o soutěž výš. Nakoplo mě to a jsem plný energie pokračovat. Jen přesně nevím kde.“

Ale pro Slavii hraje dost argumentů.

„Jedno vím jistě. Chci hrát dál. Pravdou je, že mi zavolal majitel Slavie Standa Tichý, zda bych si s nimi nezašel zatrénovat. Párkrát jsme se bavili. Je to víceméně o tom, zda na Slavii budu mít. Což v téhle chvíli