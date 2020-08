Nový návrh prvoligových klubů: bez play off i sestupu. Čeká na schválení | iSport.cz

Starosta města Kolín Michael Kašpar (vpravo) a prezident klubu Luboš From oficiálně oznámili, že se tým SC Kolín přihlásí do Chance ligy • facebook.com/@SCKOLINHOKEJ

Zástupci klubů první hokejové ligy na páteční mimořádné poradě odhlasovali nový model soutěže pro nadcházející sezonu. Chance liga by se měla hrát bez play off, přičemž vítěze a postupující tým do extraligy má určit pořadí po nadstavbové části. Z druhé nejvyšší soutěže by nikdo nesestupoval. Návrh ještě musí schválit výkonný výbor Českého hokeje.

Poté, co v první lize skončil z finančních důvodů Chomutov, má soutěž 18 účastníků. V základní části by se všechny celky utkaly tříkolově každý s každým. Následovala by nadstavba se započítáním bodů ze základní části. Vítězem a postupujícím do extraligy by byl nejlépe umístěný tým po devítikolové nadstavbě týmů na 1. až 10. místě. I kvůli nejistotě spojené s šířením koronaviru by nikdo nesestupoval.

Letní přípravu extraligových i prvoligových klubů narušily v několika případech pozitivní testy na COVID-19, což vyžadovalo spolupráci s hygienickou stanicí a mimo jiné i karanténu. Kluby očekávají, že podobné situace nastanou i v sezoně, což by mohlo výrazně ovlivnit play off a soutěž zcela znehodnotit.

Kluby se dohodly také na některých podmínkách. V případě odložení zápasu kvůli karanténě musí být odehrán do 40 dnů od původního termínu a nejpozději pět dní před koncem příslušné části soutěže. Jinak rozhodne o výsledku sportovně-technická komise Českého hokeje.

Do nadstavbové části mohou postoupit jen týmy, které odehrají v první fázi minimálně 26 utkání, tedy alespoň polovinu. Právo postupu mezi elitu pak získá jen mužstvo, které v celé soutěži odehraje dohromady alespoň 30 utkání ze základní a nadstavbové části. Nebudou-li mít mužstva stejný počet odehraných utkání, v souladu s výjimkou soutěžního řádu bude tabulka určena podle průměrného počtu dosažených bodů.

Ještě koncem května byla situace výrazně odlišná. Tehdy aktiv klubů Chance ligy schválil z devatenáctičlenné (včetně Chomutova) první ligy přímý sestup pro tři celky, jeden tým by pak měl obhajovat účast v baráži s vítězem druhé ligy.

Extraliga bude v nadcházejícím ročníku nesestupová, ale zespoda otevřená pro vítěze první ligy za předpokladu, že postupující klub splní licenční podmínky.

Start nového prvoligového ročníku je naplánován na sobotu 12. září. Hracími dny budou středy a soboty se čtyřmi vloženými pondělky. Soutěž bude mít tři přestávky - v době pořádání Karjala Cupu, Channel One Cupu a Švédských hokejových her. Základní část skončí 20. března, nadstavbová část začne o čtyři dny později a skončí 17. dubna.