Kauza „lékař“ v první lize! Prostějov volá po doživotí, Dukla se brání

Po komunikaci s naším oddílovým lékařem z ortopedického oddělení Nemocnice Jihlava, p.o., vyplynulo, že by nedošlo k jinému postupu ošetření. Reponovat vykloubené rameno není tak jednoduchý zákrok, aby jej lékař provedl na střídačce či v kabině. Jsou lékaři, kteří by si to možná troufli, ale není to lege artis metoda a nedá se paušalizovat. Vzhledem k zachování objektivity, kdy vyjádření klubového lékaře HC Dukly Jihlava by mohlo být zpochybňováno jako neobjektivní, jsme požádali o vyjádření jiného lékaře ze vzdáleného města, který s námi není v propojení a do oslovení a žádosti o posudek se s jednatelem klubu neznal. Jde o MUDr. Václava Karnose, primáře chirurgického oddělení fakultní nemocnice Plzeň:

„Vykloubení ramenního kloubu je časté poranění hokejistů. Provést okamžitou repozici t.j. návrat kloubní hlavice do jamky vyžaduje určitě zkušenosti a i štěstí; přesto to však není postup legé artis, protože před repozicí by mělo být provedeno rtf vyšetření k vyloučeni zlomeniny. Takže reakce majitele hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov je zcela neadekvátní a nesprávná. Zpoždění repozice po rtg vyšetření nemá vliv na délku rehabilitace a další zapojeni hráče do tréninku. Po 4 týdnech fixace a poté rehabilitaci může za 14 dní po rehabilitaci nastoupit k zápasu a je jedno jestli byla repozice provedena hned na místě či do hodiny po rtg vyšetření v nemocnici. Průběh je zcela totožný. S pozdravem prim.chir.oddeleni FN Plzen a klubový lékař HC Škoda Plzeň.“ (překlepy opraveny – pozn. redakce).