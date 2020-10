Výtisk oceňuje podmínky projektu Dukla: Mladí mají takovou šanci!

Nečinně přihlížet rasistickým nadávkám, které se z prostějovských ochozů snášely na vítkovického útočníka Dominika Lakatoše po jeho brance do prázdné na 4:2? Ostravané se sebrali a odešli do kabin. • profimedia.cz

Jako člen posledního českého týmu, který na mistrovství světa do 20 let dokázal vybojovat zlato, má zkušený obránce Jan Výtisk (39) mladým následovníkům co předávat. Disciplína. Zápal. Vůle na sobě neustále pracovat. „V Litoměřicích mají kluci takovou šanci!“ říká hokejový buldok o prvoligovém klubu, kam zamířil po konci v extralize. „Nám se o něčem takovém nesnilo. Všechno jim hraje do karet, aby se prosadili a mohli hrát vrcholový hokej.“

Z extraligové scény se posunul do role mentora. V prvoligových Litoměřicích, které jsou projektem svazu pro práci a rozvoj talentovaných hokejistů, je obránce Jan Výtisk nadšený. Přesněji řečeno, byl nadšený. Dokud COVID-19 znovu nestopl veškerý sport a přípravu.

„Zimák je zavřený, rozpustili nás a čekáme, co se bude dít,“ líčí juniorský mistr světa z roku 2001 a kapitán extraligových šampionů z Liberce (2016) po přesunu do rodné Ostravy. „Teď jde hlavně o to, abychom zase mohli trénovat, hrát ligu a mladí jezdit na repre.“

Ve Vítkovicích už pro Výtiska neměli adekvátní místo a končit ještě nechtěl. Bez práce dlouho nebyl, šéf svazu Tomáš Král ho nadchnul projektem Dukla v Litoměřicích. Nadšení Výtiskovi zůstalo, byť se posunul o úroveň níž. „První ligu jsem hrál naposledy v osmnácti a jen dva zápasy, ale zvykat jsem si nemusel vůbec,“ říká bek. „Podmínky i zázemí je tady perfektní. Jak je o mladé kluky postarané, to jsem neviděl nikde. Vše na perfektní úrovni, mají k dispozici všechno. Teď už je jenom na nich, jestli toho i využijí nebo ne.“

6 V tolika zápasech Chance ligy zatím stihl nastoupit Jan Výtisk v dresu Litoměřic, připsal si dva body (1+1).

Srovnávat s vlastními začátky se prý vůbec nedá. „Nás hodili z juniorů rovnou do áčka,“ popisuje. „Buď se prosadíš a zůstaneš, nebo půjdeš zpátky do juniorky a už se do áčka nepodíváš. V Litoměřicích to kluci mají jako na dlani. Všechno jim hraje do karet, aby se prosadili a mohli hrát vrcholový hokej.“

Co přesně tím myslí? „Tělocvična, posilovna, fyzio, kompletní servis,“ vypočítává. „Nemohou říct půl slova, že by neměli dobré podmínky. Skvělou práci odvádí kondiční Martin Iterský, který je i ve dvacítce, takže je to provázané. Funguje to na hodně velké úrovni.“ Podle Výtiska si toho mladí hráči váží. „Dobře vědí, že většina z tohoto programu může jet i na mistrovství světa, mají obrovskou šanci. Jsou nastavení tak, že toho maximálně využívají a snaží se probojovat do dvacítky.“

To ovšem nic nemění na tom, že jim musí čas od času lehce nastavit „vojenský“ režim. „V tom smyslu, že když jsou nějaká pravidla, musí se dodržovat a plnit,“ říká Výtisk. „Přes to nejede vlak, tohle se musí naučit. Vojnou si neprošli, takže nevědí, jaké to dřív byly galeje a režim, když se přecházelo z juniorů k chlapům. Na režim a povinnosti si kluci zvyknout musí. Sice někdy skřípou zubama, ale bohužel. Tohle se jim bude hodit i v civilním životě.“

Nejde o žádnou bezúčelnou buzeraci. Podle zkušeného obránce jde především o to, aby do sebe mladí dostali řád a disciplínu. „Když se řekne, že je sraz v tolik, nebo že se na ledě bude hrát tohle, musí se to dodržet,“ naznačuje Výtisk. „To jsou i životní priority. Nebo taková maličkost, že si nechají čepku na hlavě u jídla. Neexistuje. Vím, v Americe je tohle třeba normální, ale nejsme v Americe. Tohle já nedávám, je třeba mít úctu. K ostatním u stolu i těm, co pro nás jídlo připravují.“

Výtiska těší, že mladí v Litoměřicích chtějí makat. Přípravu berou zodpovědně. „Dobře vědí, že tohle může být zlom v kariéře, opravdu makají,“ přitakává. „Navíc kondiční trenér je výborný, taky je nastavený jako voják. Co řekne, musí se udělat na sto deset procent. Až toho bude hodně, může se polevit. Ale dělat něco na půl? Neexistuje. Má to perfektně pod palcem.“

Rozený vůdce OČIMA ŠÉFA: Tomáš Král, prezident Českého hokeje „Honza je pro mě zosobněním všeho, co má hokejista mít. Je strašně poctivý v práci, má zkušenosti, obrovský bojovník a výborný chlap. Navíc má i perfektní vztah ke kolektivu. Rozený vůdce, očekávám, že půjde příkladem. Pro mě je do svazového projektu Dukla ideální postava.“

Sám se snaží s mladými držet krok. Byť má coby 39letý matador domluvený trochu jiný režim. „Dělám všechno, co ostatní. I pro mě je to motivace, ožil jsem. S klukama i s realizačním týmem mě to strašně baví, užívám si to. Věřím, že se to s virem celkově uklidní a sport se zase rozjede. Když ne, bude to celkově průser.“

Že by shodil pěstěný plnovous, aby mezi mladíčky lépe zapadl, nad tím Výtisk neuvažoval. Ani si do kabiny pro větší inspiraci mladých nebral zlatou medaili z mistrovství světa 2001. „Ani nevím, jestli to kluci vědí, nebo ne. Nezjišťoval jsem si to,“ usmívá se. „S tím si hlavu nedělám. Rozhodně jsem tam se zlatou plackou na krku nechodil, abych se jim připomenul. Ne, na tohle ještě řeč nepřišla. Možná, když se mistrovství světa do 20 let začne blížit, tak se k tomu dostaneme. Teď jde vůbec o to, abychom zase mohli trénovat, hrát ligu a aby nějaké mistrovství světa vůbec bylo.“

S Litoměřicemi v Chance lize stihl Výtisk odehrát jen šest zápasů. Přesto už stačil vymazat „vajíčka“ ve statistikách, jak sám s úsměvem říká nulám v kolonce gólů a přihrávek. První přihrávku měl hned v prvním duelu, gól ve druhém. „Vyřešeno,“ usmál se Výtisk. „S Lukášem Dernerem (obráncem Liberce) se vždycky hecujeme, že tam ty nuly nesmíme mít celou sezonu, takže jsem Derymu hodil rukavici.“

Radost měl i klubový pokladník. „Kluci si mě taky hned zkásli. Platil jsem zápisné, gól, kapitána... Bohužel se liga stopla. A moc nevěřím, že ji po čtrnácti dnech otevřou. Spíš počítám měsíc, možná déle. Nezbývá než doufat, že přestávka nebude tak dlouhá a všechno se vrátí do normálu,“ přeje si Výtisk.

JAN VÝTISK Narozen: 20. července 1981 (39 let) v Ostravě Pozice: obránce Klub: HC Stadion Litoměřice (1. liga) Kariéra: Vítkovice (1999-2003, 2016-20), Karlovy Vary (2003/04), Sparta (2003/04), Plzeň (2004/05), Třinec (2005-10), Liberec (2009-16) V extralize: 1057 zápasů, 144 bodů (40+104) V reprezentaci: 4 zápasy Úspěchy: mistr světa do 20 let (2001), mistr extraligy (2016 s Libercem), extraligové stříbro (2002 s Vítkovicemi), extraligový bronz (2001 s Vítkovicemi a 2004 se Spartou)

Z V VP PP P Skóre B 1. Poruba 2011 9 4 2 0 3 31:18 16 2. Jihlava 7 5 0 1 1 24:17 16 3. Slavia 8 4 2 0 2 22:16 16 4. Benátky n. Jizerou 9 4 1 2 2 30:29 16 5. Sokolov 8 4 1 1 2 32:22 15 6. Kladno 8 4 0 3 1 30:22 15 7. Vsetín 7 4 1 0 2 23:16 14 8. Prostějov 10 3 2 0 5 37:33 13 9. Vrchlabí 6 3 0 1 2 21:19 10 10. Přerov 7 3 0 1 3 18:19 10 11. Ústí n. Labem 7 2 1 2 2 18:24 10 12. Frýdek-M. 7 3 0 0 4 22:23 9 13. Litoměřice 6 1 2 1 2 24:29 8 14. Šumperk 9 2 0 1 6 19:31 7 15. Kolín 6 1 1 1 3 17:22 6 16. Havířov 5 1 1 0 3 11:14 5 17. Kadaň 7 1 1 0 5 15:36 5 18. Třebíč 2 0 0 1 1 6:10 1