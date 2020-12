Vrchlabí přeskočilo Kladno na 3. místě, Jihlava má náskok pěti bodů

Jihlavská Dukla zvítězila počtvrté v řadě, rozhodl o tom v čase 58:22 svým druhým gólem v sezoně Tomáš Jiránek. Gólman Jan Brož udržel díky pouhým 11 zákrokům potřetí v ročníku čisté konto. Frýdek-Místek prohrál třetí z posledních čtyř zápasů.

Přerov prohrával v Šumperku po přesilovkové trefě Petra Gewieseho z poloviny úvodní třetiny a premiérovém prvoligovém gólu devatenáctiletého útočníka Adama Scheutera z 32. minuty už 0:2, přesto poosmé za sebou bodoval a posedmé z toho vyhrál. Brzy odpověděl v početní výhodě Tomáš Doležal, v 58. minutě vynutil nastavení Matěj Sebera a v rozstřelu rozhodl Vlastimil Dostálek. Draci jsou po zisku bodu předposlední.

Kladno ztratilo vedení 2:0

Kladno vedlo v Třebíči v 18. minutě díky brankám Adama Kubíka a Nicolase Hlavy už 2:0, ale na začátku druhé třetiny zahájil obrat Martin Šťovíček a brankami v 51. a 54. minutě jej dokonal Václav Krliš. Horácká Slavia slavila třetí výhru v řadě a prohrála jednou z posledních šesti duelů.

Před Rytíře poskočilo Vrchlabí, které doma porazilo Litoměřice 5:2 a vyhrálo pátý z uplynulých sedmi zápasů. Stejně jako Vrchlabí a Kladno mají 25 bodů také Vsetín, který podlehl v Sokolově 3:4 v prodloužení, a Benátky nad Jizerou, jež prohrály doma se Slavií 3:4.

V Sokolově zářil útočník Jaromír Kverka, který se postaral o výhru Baníku hattrickem, který dovršil v přesilové hře v čase 61:23. Valaši prohráli potřetí v řadě.

Duda vs. Vampola

Slavia v Benátkách vedla ve 32. minutě už 4:1 a udržela vítězství i přes finiš domácích, přestože dohrávala od 39. minuty bez útočníka Petra Vampoly. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 byl vyloučen do konce zápasu poté, co se dostal do vyostřené slovní potyčky s bývalým útočníkem a reprezentantem Radek Dudou.

Duda, dovednostní kouč a skaut u mládeže extraligového Liberce, jehož jsou Benátky farmou, byl vykázán z hlediště. Vampola putoval předčasně do kabiny. Výhru Slavie zařídil především útočník Petr Kafka, autor dvou branek a jedné asistence.

Čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí zařídil výhru Havířova na ledě poslední Kadaně 9:2 útočník Filip Seman. Podruhé za sebou uspěl nováček Kolín, který vyhrál doma nad Ústím nad Labem 4:2.

První hokejová Chance liga:

Dohrávka 4. kola:

Vrchlabí - Litoměřice 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 4. M. Kratochvil, 5. Mrňa, 13. T. Zeman, 33. Chrtek, 57. P. Urban - 3. P. Svoboda, 59. Berka. Rozhodčí: Čáp, Bejček - J. Dědek, Hnát. Vyloučení: 8:4. Využití: 2:0. Bez diváků.

Dohrávka 8. kola:

Kolín - Ústí nad Labem 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Branky: 6. D. Zdeněk, 8. L. Krejčík, 14. Husa, 24. Jankovský - 28. J. Drtina, 59. Trávníček. Rozhodčí: Pilný, Jaroš - Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Dohrávka 9. kola:

Třebíč - Kladno 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky: 51. a 54. Krliš, 23. Šťovíček - 8. Kubík, 18. Hlava. Rozhodčí: M. Dědek, Koziol - Gančarčík, Otáhal. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Bez diváků.

17. kolo:

Benátky nad Jizerou - Slavia Praha 3:4 (1:2, 0:2, 2:0)

Branky: 18. A. Dlouhý, 48. Aubrecht, 59. Jiruš - 14. a 26. P. Kafka, 18. F. Vlček, 32. Kuťák. Rozhodčí: Hucl, Jechoutek - Horažďovský, Tvrdík. Vyloučení: 8:11, navíc J. Šír - Vampola oba do konce utkání, Veber 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek - Jihlava 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 59. Jiránek. Rozhodčí: Skopal, Fiala - Měkýš, Bartek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

Kadaň - Havířov 2:9 (0:3, 1:2, 1:4)

Branky: 39. Z. Zabloudil, 47. O. Havlín - 28. a 51. F. Seman, 3. R. Szturc, 9. L. Bednář, 20. Rašner, 33. O. Procházka, 49. Adamský, 52. O. Procházka, 60. Bořuta. Rozhodčí: Grech, Valenta - Coubal, Belko. Vyloučení: 5:6, navíc Kachyňa 5 min., L. Bednář (oba Havířov) 10 min. Využití: 1:3. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sokolov - Vsetín 4:3 v prodl. (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)

Branky: 41., 49. a 62. Kverka, 4. J. Konečný - 14. Pechanec, 16. Březina, 55. Gorčík. Rozhodčí: Micka, Wagner - Podrazil, Kotlík. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:1. Bez diváků.

Šumperk - Přerov 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 10. Gewiese, 32. Scheuter - 34. T. Doležal, 58. Sebera, rozhodující sam. nájezd Dostálek. Rozhodčí: Cabák, Vrba - Hranoš, Blažek. Vyloučení: 3:6, navíc Milfait - T. Šoustal oba 10 min., Číp do konce utkání. Využití: 1:1. Bez diváků.