Deprese Vítkovic. Sedmé K.O.! Holaň: Do kluků potřebuju nalít sebevědomí

Už před zápasem své hráče nabádal k správnému mentálnímu nastavení. Nahecování na rudého rivala. „Pro mě osobně byla Sparta vždy jako červený prapor. Vždycky jsem se na ni chtěl strašně vytáhnout,“ hlásil nový trenér Vítkovic Miloš Holaň.

A na jeho svěřencích bylo toto seřízení patrné. Na střídačce bylo neustále vidět hecování, povzbuzování, mlácení hokejkami o mantinel. Chuť ukončit sérii proher a zvítězit na půdě velkého soupeře byla cítit. Ostravané byli v páteční večer aktivnější, velkou část zápasu dokonce lepší. Sparťany přestříleli. Trápí je však velká bolest. Vlastně hned několik: produktivita, mizerné přesilovky a nedůraz kolem vlastní branky.

Za stavu 3:1 pro domácí měly Vítkovice obrovskou šanci na přitažení soupeře za špagát blíž k sobě. Na přelomu druhé a třetí třetiny měly skoro sedm minut přesilovky v řadě, z toho dvě a půl minuty pět na tři. Gól ale nedaly. „Tam se rozhodlo. Výsledek jsme tam měli vzít na svoji stranu, ale nesehráli jsme to dobře. Pak ještě k tomu všemu dostaneme gól ve vlastní přesilovce, to se nesmí stávat,“ kroutil hlavou Holaň. V ročníku Moravané inkasovali ve vlastní početní výhodě už popáté.

Jak z krize ven? Jednoduchou hrou. Tato cesta byla patrná i v pátek. „Musíme se držet jednoduchosti, všechno pálit na bránu. Jinak ty góly nedáme a nezvedneme se. Nejsme v situaci, kdy bychom si přihrávali do prázdné branky. Musíme dávat špinavé góly z brankoviště, dotlačit to tam. Musíme to totálně zjednodušit,“ velí nový trenér, který převzal tým spolu s Romanem Šimíčkem a Radkem Philippem před minulým utkáním v Litvínově.

Fantastické jubileum Pecha

Sparta nakonec vyhrála 5:2. Pro hosty to byla už sedmá prohra po sobě. „Nechci se vyjadřovat k porážkám, jsem u týmu teprve druhý zápas. Hráče nastavuju úplně jinak, chci do nich vlít sebevědomí. Toho docílíme jen tvrdou prací a plněním pokynů, které od nás dostanou,“ dodal Holaň, který musel v utkání postrádat disciplinárně potrestaného šéfa obrany Romana Poláka a nejlepšího střelce Dominika Lakatoše. „Narodilo se mu dítě. Nejsem trenér, který by upřednostnil sport před takovou životní událostí,“ doplnil kouč.

Spokojeností nezářil ani domácí trenér Josef Jandač . „Nebyli jsme lepším týmem, ale zvládli jsme vyhrát, i když jsme nehráli nejlíp. To je hrozně důležité. Byli jsme maximálně efektivní, bylo to hodně urputné utkání. Chyběla mi z naší strany větší četnost střelby. Soupeř nás v každé třetině přestřílel. Představoval bych si řešit situace víc jednoduše, občas jsme to až moc přehrávali, měli jsme pomalejší přechod do útoku. Bylo to jedno s druhým.“

Fantastické jubileum v podobě 900 zápasů v nejvyšší soutěži oslavil Lukáš Pech. Milník si osladil třemi asistencemi. „Bohužel to asi budu mít o to dražší,“ smál se. Na extraligového nestora Františka Ptáčka mu schází ještě 309 utkání. „To dám za chvíli. Ještě šest sezon a je to,“ culil se Pech. V 37 letech ještě rozhodně končit nehodlá.

Drahé vítězství podle svých slov oslavili trenéři, kteří poprvé po čase mohli své týmy koučovat bez roušek na obličeji. „Bylo to úžasné. Pro mě opravdu další výhra,“ usmál se Jandač.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:18. Košťálek, 33:45. Buchtele, 36:15. Horák, 56:56. Řepík, 58:19. Sukeľ Hosté: 34:10. M. Kalus, 50:51. Marosz Sestavy Domácí: Machovský (Neužil) – Němeček, M. Jandus, Polášek, Košťálek, Tomáš Dvořák, Kalina, Piskáček (A) – Sobotka, Horák, Řepík (C) – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech (A), Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Machů – Schleiss (A), Hruška (C), Werbik – Dej (A), Marosz, M. Kalus – Dočekal, Baláž, Mallet – Lednický, J. Mikyska, Fridrich. Rozhodčí Mrkva, Šindel – Bryška, Axman Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)

