Vsetín bez diváků zchudl, i tak myslí na postup. Uzavření se Tobola nebojí

Do nového roku vkročí Vsetín jako čtvrtý tým tabulky, na vedoucí Jihlavu ztrácí šest bodů. Problémem jsou zejména venkovní zápasy. „Něco tomu chybí,“ říká manažer Radim Tesařík, bývalý výborný obránce. Nejvíc však chybí diváci. Nejen jejich fandění, ale i peníze od nich. Jednatel Daniel Tobola přibližuje, kolik to dělá, ve dvojrozhovoru pro iSport Premium přijde řeč i na sponzory, konkurenty v boji o postup, překvapení z Jaromíra Jágra či možné uzavření extraligy.

Má Vsetín v covidové sezoně vážně postupové ambice?

Tesařík: „Rádi bychom se dostali do první čtyřky a začínali play off doma. Pak se ukáže. O postup se chceme porvat. Takhle jsme se o tom bavili i s našimi partnery. Tehdy jsme si ale mysleli, že budou na stadion chodit diváci. Nás se to v první lize dotklo nejvíc. Možná ještě trošku Kladna, kdyby hrál Jágr. Museli jsme snížit rozpočet skoro o třicet procent.“

Tobola: „Chceme dostat co nejvíce diváků na Lapač. Celá sezona je strašně atypická. Nikdo neví, co bude za hodinu, zítra. Je těžké v tomto pracovat. Možná bude v análech uvedena někde pod čarou.“ (úsměv)

To je v globálu asi to nejmenší, že?

Tobola: „Obrovské budou hlavně dopady na mládež. Bude to chtít veliké úsilí všech lidí kolem hokeje, aby nebyly katastrofální. Čtrnáct dní to fungovalo, trénovalo se. A teď je tu zase mrtvo. Za tu dobu nepřišel od politiků jediný dotaz, jaký to má efekt. Co to přineslo, kolik lidí šlo do karantény. Nezeptal se nikdo na nic, aby se to mohlo zanalyzovat a říct, jestli to jde, nebo ne. Bez ohledu, v jakém stupni PES se zrovna nacházíme. Zachraňujeme nové generace nejen sportu, ale celé společnosti. Tohle naši slavní politici bohužel neřeší. Řeknou, že se jde do čtverky, do pětky, a zavíráme.“

O kolik peněz jste přišli na vstupném?

Tobola: „Je to mezi sedmi až deseti miliony. Záleží na tom, jak by byla sezona dlouhá a úspěšná. Náš hlavní sponzor ROBE příspěvek nesnížil. Bez něj by to nešlo. Byli bychom