Marosz si s Jágrem užívá: Kdyby mi to někdo řekl jako malému, nevěřím mu

Může to fungovat i s Tomášem Plekancem?

„To je otázka na trenéry. Ale zkusili jsme to. Hráli jsme u nich v pásmu, bohužel jsme nedali gól a nepřeklopili zápas na naši stranu. Je to škoda, Přerov pak už začal bránit.“

Jaké to vůbec je hrát v útoku s Jaromírem Jágrem?

„Kdyby mi to někdo jako malému řekl, nevěřím mu. Teď to tak je a užívám si to. Je to určitě zajímavá zkušenost. Pár věcí jsme si k souhře řekli. Co on řekne, to má váhu.“

Na přesilovkách ještě musíte zapracovat, co?

„Určitě. Přesilovky dělají zápasy. A my jsme si v nich v Přerově moc nepomohli.“

Vidíte rozdíly mezi oběma soutěžemi?

„První liga je živá. Tempo tohoto utkání bylo slušné. Určitě je to rozdíl oproti extralize.“

V čem hlavně?

„Právě v tom, že je první liga taková živější.“

Nemrzí vás, že jste musel opustit Vítkovice?

„Bylo to dané od začátku. Měl jsem to tak nastavené i v hlavě. Chci Kladnu pomoct k cíli, který má.“