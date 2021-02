Měli to nachystané! Stantien zažil hořký konec, se Vsetínem chce vysoko

Jako hráče ho ve Vsetíně milovali. Léta to byl jejich „Bobo“, důležitý spolutvůrce zlaté éry konce minulého tisíciletí. Teď mají Romana Stantiena (56) zpátky. Už jako trenéra, který má zvednout prvoligový tým. „Na extraligu to teď nachystané není,“ zjišťuje na startu speciálního angažmá. Mimochodem, aktivní kariéru ukončil ve slovenské lize až ve 44 letech. Takový malý slovenský Jágr…

Podepsal se pod všech šest titulů a kromě dvou sezon odehrál na Lapači třináct let. To udělalo z Romana Stantiena legendu klubu. Ve středu proti Porubě si poprvé stoupnul na střídačku jako její šéf. „Věděl jsem, do čeho jdu. Když jsem měl čas, jezdil jsem se do Vsetína dívat na zápasy. Dejte mi chvilku čas, abych poznal, co se s tím dá dělat,“ říká o mužstvu, které nešlape, jak má.

Slovenský občan s rodištěm v jihomoravském Kyjově a základnou v Dubnici už je zase na Valašsku centrem pozornosti. Pouze však na ulici, fanoušci na ikonickém stadionu jeho jméno ještě nějaký čas skandovat nebudou. „Bez lidí je hokej fádní. I pro hráče to je na houby. Emoce tomu strašně chybí. Když sleduju NHL nebo Barcelonu ve fotbale, je to takové polovičaté,“ povzdechne si.

Pro Vsetín byl bývalý dravý útočník variantou už před minulou sezonou. Angažmá se řešilo, on však nakonec přijal nabídku Slovanu Bratislava. Tam cítil od loňského podzimu nedůvěru. Nepracovalo se mu dobře. „Myslím, že to měli od začátku nachystané. Byl na nás obrovský tlak,“ popisuje. Odkud?