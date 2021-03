Kladno před play off mění identitu! Nové heslo předchází řadě změn

Hokejové Kladno mění před play off první ligy identitu. Do nové éry vstupuje s heslem #VĚŘÍME • Rytíři Kladno

Současný trend modernizací tradičních sportovních organizací pokračuje. S výraznou úpravou identity nyní přichází i hokejisté Kladna. Rytíři Jaromíra Jágra chystají do budoucna řadu změn a už do blížících se bitev o rychlý návrat do extraligy půjdou s novým heslem #VĚŘÍME, jenž bude Středočechy s vírou až do posledních vteřin doprovázet ve všech aktivitách i v následujících letech. Vedle sloganu klub od příští sezony změní i týmové logo a dresy. Po nynějším ročníku navíc dojde k vytoužené rozsáhlé rekonstrukci ČEZ stadionu.

Vejít do nové éry se silným heslem a hashtagem není pro sportovní kluby v době sociálních sítích ničím zvláštním. A pro české týmy už vůbec ne. Ke sparťanskému #NEZASTAVÍŠ či olomouckému #VšeciSpolu se nyní přidává i Kladno. Do play off první ligy, ve kterém Rytíři budou od příštího pátku bojovat o comeback mezi českou hokejovou elitu, vstupují s heslem #Věříme.

„Ve chvilce se může zastavit úplně všechno, ale nikdy nezastavíš víru a touhu znovu a znovu vstát, poprat se o úspěch, nevzdat se, zvítězit, čelit jakémukoliv soupeři. Cíl známe a v jeho naplnění věříme. Jsme tým, jsme rodina, jsme Kladno,“ říká hlas Jaromíra Jágra ve videu, jenž představuje novou kladenskou identitu s odkazem na historii města, klubu i na slavné odchovance.

Slogan #VĚŘÍME má také pomoct tradiční tuzemské hokejové baště znovu zatraktivnit kladenský hokej ve městě a získat si tak pozornost ještě více fanoušků.

„Hokej by pro ně měl být až životním stylem. Rádi bychom si vytvořili ještě větší základnu fanoušků a jde to také ruku v ruce s tím, že chceme i u dětí zvýšit zájem o hraní hokeje. Děláme si tak podhoubí pro dobu, kdy pomine koronavirová pandemie. Věřit totiž můžete při každé příležitosti. Kampaň jsme tento týden představili i celému A-týmu a klukům se projekt velice líbil a sklidil potlesk, což nás moc těší a my věříme, že nás to společně namotivuje,“ uvedl Adam Soukup, marketingový manažer klubu v tiskové zprávě.

Plánovanými změnami jsou v rámci kampaně #VĚŘÍME rovněž modernizace klubového loga a nová podoba dresů. Kladenský Rytíř, kterého nosí hráči na hrudi, neprojde až tak zásadní úpravou, změní se však barvy. Prvky světle modré a zlaté vystřídá dominantní tmavě modrá a bílá.

„Jedná se o modernější vizualizaci loga a my ho nechtěli měnit úplně. Po téměř deseti letech si však zasloužilo obléct novější kabát. Rovněž máme nachystané nové dresy pro nadcházející sezonu, spíše tedy sezony. Ty ještě odhalovat nebudeme, ale prozradím, že bychom jejich design chtěli ponechat na více než jeden ročník,“ řekl tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl.

Nová identita Kladna se samozřejmě neobešla bez dohledu a následného schválení dosud hrajícího bosse Jaromíra Jágra. Bylo by bezpochyby zvláštní, kdyby devětačtyřicetiletý matador nebyl součástí klubové proměny, která předchází několika zásadním událostem. Kromě již zmíněného boje o extraligu čeká kladenský stadion po sezoně rekonstrukce a modernizace (zahrnující především nezbytnou opravu střechy), dále Rytíře čekají 10. narozeniny, utkání pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně a nelze opomenout Jágrovy padesátiny. K tomu všemu si klub za tři roky připomene již 100. výročí od založení.