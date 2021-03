Jágr už se nebere za hráče: Copak padesátník může něco rozhodnout?

Jaromír Jágr chce v play off první ligy udělat maximum pro návrat Kladna do extraligy • Sport/Pavel Mazáč

Věříme! Heslo, s kterým se pouští kladenští Rytíři do čtvrtfinále play off Chance ligy. Cíl je zřejmý – pokusit se vydolovat návrat do extraligy. „Pochopitelně pro to uděláme maximum!“ hlásí majitel Jaromír Jágr, jenž emotivní klip, mapující historii i odhodlání klubu, sám namluvil. Dnes od 18 hodin nebude chybět na ledě, první překážka na cestě za postupem se jmenuje Slavia. V rozhovoru pro iSport Premium 49letý útočník popisuje šance svého klubu i to, proč nečeká, že by v padesáti letech mohl něco rozhodnout… A proč už se nepovažuje ani za hráče?

Hokejové Kladno vyhrálo základní část, naposledy bylo v akci osmého března. Pražský tým mezitím odehrál pět partií, v předkole porazil silnou Třebíč 3:2. „My jsme odpočívali, oni se dostali do kondice. Bude to hodně těžké kolo,“ předesílá nestárnoucí veterán, který by měl vytvořit nebezpečnou dvojku s Tomášem Plekancem . Právě spolu byli před dvěma lety u toho, když se Rytíři prokousali zpátky do extraligy skrz zrádnou baráž. Tentokrát „stačí“ k postupu vyhrát play off…

Čeká vás Slavia, co se vám před sérií honí hlavou?

„Mají dobrý tým, plný zkušených hráčů, ale i mladých kluků. Bude to velice těžké. Pro fanoušky to bude zajímavé i díky tomu, že v obou týmech je spousta kluků, kteří hrávali za soupeře. V tom je to docela zajímavý, ale i zvláštní.“

To je případ hlavně centra Petra Vampoly , který Kladnu odvedl cenné služby, navíc byl u postupu před dvěma lety…

„To určitě ano, ale nechci řešit jednotlivé hráče. Beru to tak, že jde proti sobě Kladno a Slavia. Jak už jsem říkal – mají spoustu mladých hráčů, ale i zkušených opor. Navíc hráli, kdežto my jsme odpočívali. Oni se v předkole dostali do kondice. Pokud mi někdo namítne, že mohou být unavení, to na mě neplatí. Protože nevěřím, že únava existuje. Měli výhodu, že hráli. My ne.“

Hraje to opravdu takovou roli?

„To, že máš odpočinek, se ti může podle mě vrátit tak za měsíc.