Paráda v play off Chance ligy! Fin z Poruby napodobil krajana Granlunda

Nevyšlo to napoprvé? Nevadí. Finský útočník Markus Korkiakoski, toho času ve službách prvoligového klubu RT Torax Poruba, nabral během jediného střídání znovu puk na čepel a zpoza brány překvapil přerovského brankáře Michaela Petráska. Fintou „Michigan“, která v semifinále mistrovství světa 2011 proslavila finského šikulu Mikaela Granlunda, se Korkiakoski blýsknul ve druhém utkání čtvrtfinále play off Chance ligy v Přerově. Zvyšoval na 2:0, stejným poměrem Poruba v sérii vede na zápasy (3:2p a 5:2).

„Že něco takového udělal během jediného střídání dvakrát, jenom ukazuje, jak si Markus věří,“ ocenil David Moravec, bývalý vynikající útočník a asistent trenéra Poruby. „Poprvé mu to ujelo, ale cíleně do toho šel znovu. Je to sebevědomý, inteligentní a technicky vyspělý hráč. Samozřejmě to mělo velký ohlas. Nejenom u nás, i pro soupeře to byla hodně studená sprcha. Že si tohle za stavu 1:0 dovolil. To svědčí mimo jiné o tom, že si týmově opravdu věříme.“

Devětadvacetiletý Korkiakoski je v Česku třetím rokem, první dvě sezony odehrál v Litoměřicích, v létě přestoupil do ambiciózní Poruby. V základní části Chance ligy se pokaždé dostal do elitní osmičky kanadského bodování. V Litoměřicích v sezoně 2018/19 nasbíral 57 bodů (24+33, 4. místo v bodování soutěže), o rok později si připsal znovu 57 bodů (25+32, 8. místo v bodování).

Výborně si vede i v Porubě. Z 33 zápasů měl v základní části 37 bodů (16+21), týmově byl nejproduktivnější, v soutěži skončil sedmý. V play off má zatím z pěti zápasů 4 body (1+3). Pochopitelně už je na radaru extraligových klubů, za dva si v elitní soutěži epizodně zahrál. V sezoně 2018/19 odehrál jeden zápas za Litvínov, v aktuálním ročníku měl vyřízené střídavé starty v Plzni. Naskočil za ni jednou, na první body v extralize čeká. Jeho ambice jsou ovšem jasné: bojovat o postup s Porubou. Byť ostravský tým šel do play off až ze šestého místa.

V předkole play off Chance ligy Poruba porazila Prostějov 3:0 na zápasy (2:1p, 4:2, 5:1), ve čtvrtfinále vede nad Přerovem, třetím týmem dlouhodobé části, 2:0 na zápasy. Odvety v Ostravě se hrají v úterý a ve středu.