Ujčík míří s Jihlavou do finále! Chceme vyhrát vše, co půjde, říká kouč Dukly

Jak jste viděl třetí duel série?

„Věděli jsme, že tento zápas bude hrozně důležitý pro vývoj série. Věděli jsme, že domácí jsou na tomto malém place nebezpeční. Mají to tu vyzkoušené, znají úhly odrazu. Ze všech možných pozic to cpou do brány. Mají velký pohyb v pásmu. Kolikrát jsme měli problémy to všechno pobrat. Ten hokej zvládají velmi dobře. Ale nepustili jsme je do souvislejšího tlaku. Jen ve druhé třetině nás tam trošku motali. Navíc jsme měli vzdálenější střídačku, což bylo nepříjemné.“

Přesto jste vše ustáli…

„Kluci zabojovali úplně na hranici obětavosti. Pochytali spoustu střel. Navíc jsme byli pořád nebezpeční dopředu, takže si domácí museli hlídat zadní vrátky. Myslím, že ten kolotoč nespustili takovým způsobem, jakým by chtěli. Udržovali jsme je v napětí. Ona není sranda prohrávat 0:2 na zápasy, jít do prodloužení a zvládnout to. My jsme si to vyzkoušeli několikrát. Musím před klukama smeknout, že v okamžicích, kdy se to lámalo, v sobě našli další sílu.“

V nájezdech jste uspěli už podruhé v sérii. Čachotský s Iléšem vystřihli parádní blafáky. Máte na to specialisty?

„Hrálo pro nás i to, že jsme vedli 2:0 na zápasy. Mohli jsme si věřit. Ti kluci, co skórovali, to provedli naprosto perfektně. Pro soupeře to muselo být na psychiku daleko těžší. Za domácí dali góly dva hráči (Březina a Zeman), které jsme to naučili v Jihlavě. (úsměv) Jak Břízka, tak Zemič jsou na nájezdy hrozně šikovní. Prokázali to. Max (brankář Maxim Žukov) dostal góly v té nejhorší výšce pro gólmana, úplně k tyčce. Bylo to skvěle provedené. Ale pro nás je důležité, že máme třetí bod. Dokázali jsme zvrátit sérii s Litoměřicemi a v žádném případě nechceme dopustit, aby se to teď opakovalo proti nám ze strany Vsetína. Uděláme zítra maximum pro to, abychom to ukončili. Víme, že poslední krok je nejtěžší. Ale my si věříme. Jsme fyzicky dobře připravení.“

Extraliga není v této sezoně pro Duklu cílovou metou. Už kvůli nevyhovujícímu stadionu a ekonomice. Jdete přesto za postupem?

„My chceme vyhrát vše, co půjde. Co se bude dít potom, to necháme na kompetentních lidech. Aby byli schopni případně zajistit extraligu. Tento tým má sílu a chce dokázat co nejvíc.“